Aplazan coerción a dos empleados de Banreservas señalados por robo de RD$29 millones

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los empleados de Banreservas, la cual se postergó para el martes 28 de este mes de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público contra dos empleados de una sucursal del Banco de Reservas, en Barahona, imputados de sustraer 29 millones de pesos, se aplazó para el 28 de este de octubre.

La vista fue postergada luego de acogerse una petición por los abogados de los encartados, los que, según una fuente, dijeron necesitar más tiempo para presentar presupuestos.

Según las autoridades investigativas, los detenidos son el oficial de caja Deurys Misael Florián Matos, de 31 años de edad, y Ángel Adriano Báez, de 26, junto al prófugo Wanderson Medina Capellán, lograron hurtar los 29 millones de pesos desde noviembre del 2023.

El caso, que involucra maniobras internas de ocultamiento contable, ha encendido las alarmas sobre los controles operativos en entidades financieras estatales.

Según informaciones obtenidas por Diario Libre, el fraude fue detectado el 4 de julio de este año en la oficina ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez, antigua Uruguay, de Barahona.

Una inspección reveló dos comprobantes de traspaso de efectivo por RD$10.8 millones y RD$13 millones, respectivamente, que no contaban con respaldo físico ni documental.

De acuerdo con la imputación, una revisión del sistema de transacciones diarias evidenció que Florián Matos venía aplicando una maniobra contable desde noviembre de 2023, consistente en ocultar faltantes temporales mediante registros ficticios, utilizando billetes de RD$1,000 hasta el 17 de junio de 2025.

Depósitos irregulares

La imputación también señala que Florián Matos se habría apoyado en Medina Capellán, quien fungía como cajero. Este último habría realizado depósitos y pagos irregulares a tarjetas de crédito y cuentas bancarias de familiares, allegados y del propio oficial de caja, utilizando la caja bajo su responsabilidad.

La investigación se activó tras la denuncia de una mujer que resultó víctima de una transacción fraudulenta, lo que llevó al Departamento de Seguridad del banco a implementar un monitoreo intensivo mediante el sistema "Teller", detectando patrones anómalos en las operaciones de Florián Matos.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Barahona en coordinación con el Departamento de Seguridad del Banco de Reservas y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).