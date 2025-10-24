Aplazan coerción contra acusado del tiroteo en la UASD

La audiencia contra el acusado del tiroteo en la UASD se debió al cambio de abogado por parte del imputado, ( FOTO DE ARCHIVO )

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Alexander Jiménez Galván, alias Alex, acusado del tiroteo ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que dejó una persona fallecida y una herida.

La jueza Fátima Veloz fijó para el martes 28 de octubre la audiencia, debido al cambio de abogado por parte del imputado, para que prepare sus medios de defensa y tome conocimiento de las querellas aportadas por los abogados de las víctimas.

Jiménez Galván, de 35 años, está imputado de disparar contra tres miembros de la seguridad de la universidad estatal, hiriendo a dos de ellos, uno de los cuales falleció posteriormente.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel Méndez y Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña (occiso), mientras que el tercero, Miguel Ángel Claudio Chacón, resultó ileso.

El Ministerio Público informó que el acusado se presentó en un vehículo Mazda gris frente a la oficina de Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad de la universidad.

"Tras un altercado inicial, se retiró del lugar, pero fue interceptado minutos después por varios empleados de la UASD en las inmediaciones del Economato universitario", explicó la entidad en una nota de prensa.

Durante el enfrentamiento, el acusado habría hecho amenazas y disparado con una escopeta calibre 12, alcanzando a Méndez en el antebrazo izquierdo, y a Encarnación Peña, quien resultó con "heridas toracoabdominales, shock hipovolémico debido a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca", según el certificado médico-legal.

Huyó luego del ataque

Tras el ataque, el acusado huyó en su vehículo hasta la puerta número 2 de la universidad, donde abandonó el arma y el automóvil.

"Escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y a la Policía Nacional", precisó el Ministerio Público.

El arma del agresor

La escopeta utilizada, marca Kral Magnum, fue ocupada por las autoridades. El arma, presuntamente portada de manera ilegal, forma parte de las evidencias del caso, junto con testimonios, el acta de arresto y certificaciones médicas.

Según el Ministerio Público, el hecho tuvo origen en un conflicto previo ocurrido el 15 de octubre, cuando el imputado reaccionó de forma violenta ante un llamado de atención de los miembros de la seguridad.