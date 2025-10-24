Arrestan a una mujer acusada de maltratar físicamente a su hija de cinco años en Verón

El Ministerio Público mantiene abierta las investigaciones. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer fue arrestada por las autoridades tras comprobarse que agredía de manera constante y violenta a su hija de cinco años, en un caso que ha generado profunda consternación en la provincia La Altagracia y que salió a la luz a través de las redes sociales.

La detenida, identificada como A. M., fue apresada en virtud de una orden judicial emitida por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

De acuerdo con la acusación, la madre agredía con frecuencia a la menor, cuyo nombre se omite por razones legales, utilizando objetos contundentes como planchas, alambres, palos y correas.

El certificado médico legal establece que la niña presentaba:

Múltiples golpes

Marcas de mordeduras humanas

Lesiones recientes en la cara, cuello, tórax y extremidades

A nivel psicológico, la menor mostró alto riesgo de violencia, así como signos de miedo, inseguridad e intimidación al narrar los hechos a las autoridades.

El testimonio de la menor

La niña relató que su madre la golpeaba constantemente y la amenazaba con no llevarla a la escuela si "se portaba mal".

El Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en prisión preventiva contra la imputada, al considerar que no ofrece garantías de presentarse al proceso y que existe peligro de fuga.

Asimismo, la Fiscalía pidió que la menor sea escuchada en Cámara Gesell y reciba atención psicológica y acompañamiento social especializado.

El caso continúa bajo investigación por la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de Verón–Punta Cana, con el objetivo de garantizar la protección integral de la niña y procurar justicia ante este grave hecho de maltrato infantil.