Aplazan medida de coerción a hombre acusado de matar a su pareja en Guachupita

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo viernes 31 de octubre a las 9:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción a José Luis Viloria de Jesús, acusado de matar a su pareja Elianny Rodríguez Puello, el pasado 24 de octubre en el sector Guachupita, del Distrito Nacional.

La jueza Fátima Veloz tomó la decisión debido a que el imputado permanece hospitalizado y no pudo ser trasladado.

La agresión mortal

De acuerdo con la acusación, el imputado atacó a su pareja con un arma blanca, provocándole múltiples heridas mortales tras una discusión. Testimonios recabados señalan que la víctima se refugió momentáneamente en la vivienda de un vecino, a quien relató la disputa y su temor por la actitud violenta de Viloria de Jesús.

Minutos después, Rodríguez Puello decidió regresar a su residencia, donde fue agredida de nuevo por el imputado, quien posteriormente intentó quitarse la vida. Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio, alertaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, que acudió al lugar junto a unidades policiales.

Al llegar, los agentes confirmaron el deceso de la víctima y trasladaron al imputado al Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde fue arrestado tras recibir atención médica.

Calificación jurídica

El Ministerio Público califica el caso como violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, y a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.