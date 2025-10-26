Aplazan medida de coerción a hombre acusado de matar a su pareja en Guachupita
El caso contra José Luis Viloria de Jesús por el feminicidio de Elianny Rodríguez Puello será conocido el viernes 31 de octubre
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo viernes 31 de octubre a las 9:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción a José Luis Viloria de Jesús, acusado de matar a su pareja Elianny Rodríguez Puello, el pasado 24 de octubre en el sector Guachupita, del Distrito Nacional.
La jueza Fátima Veloz tomó la decisión debido a que el imputado permanece hospitalizado y no pudo ser trasladado.
La agresión mortal
De acuerdo con la acusación, el imputado atacó a su pareja con un arma blanca, provocándole múltiples heridas mortales tras una discusión. Testimonios recabados señalan que la víctima se refugió momentáneamente en la vivienda de un vecino, a quien relató la disputa y su temor por la actitud violenta de Viloria de Jesús.
Minutos después, Rodríguez Puello decidió regresar a su residencia, donde fue agredida de nuevo por el imputado, quien posteriormente intentó quitarse la vida. Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio, alertaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, que acudió al lugar junto a unidades policiales.
Al llegar, los agentes confirmaron el deceso de la víctima y trasladaron al imputado al Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde fue arrestado tras recibir atención médica.
Calificación jurídica
El Ministerio Público califica el caso como violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, y a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.