El vehículo en el que viajaba "Masha" al momento de la incautación de la marihuana era rentado

A las 12:00 del mediodía de este domingo, la Fiscalía del Distrito Nacional aún no había solicitado medida de coerción contra la cantante urbana Asly Mariel Victoriano, conocida artísticamente como "Masha", ni contra el joven que la acompañaba cuando ambos fueron detenidos con dos paquetes de marihuana sintética.

En un video difundido en redes sociales se escucha a la artista decir que la droga no era de ella. El hombre, identificado por las autoridades como Claudio Víctor Santana, también aparece en la grabación asumiendo la responsabilidad del vegetal, al afirmar que "Masha no tiene nada que ver".

El Ministerio Público tiene hasta las 11:00 de la noche de este domingo para presentar la solicitud de medida de coerción, cuando se cumplen las 48 horas que establece el Código Procesal Penal para el sometimiento.

Los detenidos y las evidencias fueron trasladados a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) inmediatamente después del arresto.

Vehículo era rentado

De acuerdo con el informe policial, la detención de Asly Mariel Victoriano y Claudio Víctor Santana ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del pasado viernes, cuando agentes realizaban labores de supervisión en la calle Licey esquina París, del sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.

Según la Policía, ambos se desplazaban en un vehículo Daihatsu Mira, gris, placa AA82896, "a alta velocidad y en actitud sospechosa".

El vehículo, según un abogado que acudió este domingo a la Fiscalía del Distrito Nacional, era rentado. El profesional acudió a realizar las diligencias correspondientes para retirarlo.

Una nota de prensa de la Policía Nacional indica que la cantante y su acompañante intentaron huir al notar la presencia de los agentes, pero fueron interceptados de inmediato.

En el registro personal, a "Masha" se le ocupó una cartera roja con un celular y 100 pesos, mientras que a su acompañante se le decomisó un teléfono móvil y 50 pesos, según el informe policial.