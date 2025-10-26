MP pide prisión preventiva contra Masha y Jhakomo Hernández de la Rosa "por tráfico de drogas"

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra la urbana Masha por tráfico de marihuana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de prisión preventiva contra la exponente urbana Masha y su acompañante Jhakomo Hernández de la Rosa, arrestados presuntamente traficando dos libras de marihuana en el vehículo que se desplazaban por el sector Villa Francisca, Distrito Nacional, informó la Procuraduría General de la República.

La medida contra Asly Mariel Victoriano Sánchez (Masha) y Jhakomo Hernández de la Rosa fue presentada por el fiscal Manuel Aquino, adscrito al Departamento Investigativo de Drogas y Sustancias Controladas del Distrito Nacional, dijo en una nota de prensa.

Señaló que Victoriano Sánchez y Hernández de la Rosa fueron arrestados el 24 de octubre de 2025 por un segundo teniente y un sargento de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en la calle Licey esquina París, indica una nota de prensa del MP.

"Los agentes observaron un accidente de tránsito y acudieron a brindar asistencia e inspeccionaron la Honda CRV ocupada por las dos personas que traficaban la marihuana en el baúl del vehículo, envuelta en fundas plásticas transparentes con negro selladas. Ambos fueron inmediatamente detenidos tras ser informados de sus derechos", dice el documento.

Las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que confirmó que se trataba de Cannabis sativa (marihuana), con un peso total de dos libras.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas, y solicitó prisión preventiva por considerar que existen suficientes elementos de prueba que vinculan a los imputados con la actividad ilícita.