El abogado de Jhakomo Hernández de la Rosa, el joven que fue detenido junto a Asly Mariel Victoriano Sánchez (Masha) supuestamente traficando dos libras de marihuana, acusó a los agentes policiales de ponerle la droga para hacerles daño.

El abogado Ángel Saviñón atribuyó el apresamiento de la "pareja" a una venganza porque esta había denunciado un secuestro del que fue víctima y en el que Hernández de la Rosa fue agredido físicamente.

"Esto no es más que una retaliación. Esos muchachos no tenían ni tres horas que habían salido de la Fiscalía, de un interrogatorio en el cual ellos fueron víctimas de un secuestro", dijo Saviñón.

Sostuvo que la intérprete de música urbana y Hernández de la Rosa, quien es su pareja, según indicó, son querellantes de un hombre al que señalan de haberlos secuestrado y que cuando salieron de poner la denuncia, tres horas después se les detiene con la marihua.

A la persona que Masha y Hernández acusan de rapto es Ángel Luis Trinidad Blanco (a) Manguera junto a otros imputados que está prófugos por "un asunto de un vehículo", agregó el representante legal.

Adelantó que demostrarán en el tribunal que los dos jóvenes no sabían de la sustancia prohibida.

Aplazan coerción

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el miércoles el conocimiento de la solicitud del Ministerio Público de que se le imponga prisión a Hernández de la Rosa y a Masha.

El magistrado acogió una petición de la defensa que requirió más tiempo para preparar presupuestos.

Según el órgano acusador, ambos fueron detenidos traficando dos libras de marihuana en el vehículo que se desplazaban por el sector Villa Francisca.

La medida contra Asly Mariel Victoriano Sánchez (Masha) y Jhakomo Hernández de la Rosa fue presentada por el fiscal Manuel Aquino, adscrito al Departamento Investigativo de Drogas y Sustancias Controladas del Distrito Nacional.

Victoriano Sánchez y Hernández de la Rosa fueron arrestados el 24 de octubre de 2025 por un segundo teniente y un sargento de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en la calle Licey, esquina París.

La marihuana alegadamente ocupada a los detenidos fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que confirmó que se trataba de Cannabis sativa (marihuana), con un peso total de dos libras.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas, y solicitó prisión preventiva por considerar que existen elementos de prueba que vinculan a los imputados con la actividad ilícita.