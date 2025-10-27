MP detalla los cargos contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en caso Intrant
Las empresas acusadas son Transcore Latam, Aurix, Dekolor, PagoRD Xchange, entre otras
El Ministerio Público presentó este lunes formal acusación contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros siete exfuncionarios y empresarios, señalados por integrar una supuesta red de corrupción, estafa contra el Estado, sabotaje tecnológico, lavado de activos y terrorismo en infraestructura crítica como la semafórica del Gran Santo Domingo.
La acusación, presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), imputa a diez personas físicas y siete empresas que habrían operado un esquema de manipulación de contratos, desvío de fondos públicos y control ilícito de sistemas tecnológicos estatales en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La acusación señalada contra cada imputado
- José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez): señalado como eje central del alegadoentramado. Controló empresas como Transcore Latam, Dekolor, PagoRD Xchange y Aurix, utilizadas para contratos fraudulentos, espionaje tecnológico, sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo y lavado de activos.
- Hugo Beras, exdirector del Intrant: acusado de presuntamente facilitar adjudicaciones irregulares, favorecer empresas sin capacidad técnica y permitir manipulación del sistema de videovigilancia y red semafórica.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden: como representante de Beras ante el Comité de Compras, está imputado de manipular licitaciones y favorecido a empresas vinculadas al entramado.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant: acusado de falsificar certificaciones y permitir el control técnico ilegal del sistema semafórico.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant: habría emitido certificaciones presupuestarias falsas para justificar contrataciones irregulares.
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico: imputado por participar en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje tecnológico.
- Carlos José Peguero Vargas: señalado por movilizar fondos ilícitos a través de la empresa INPROSOL S.R.L.
- Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange S.R.L., habrían actuado como testaferros de Gómez Canaán, ocultando propiedad y desviando recursos.
- Henry Darío Féliz Casso: operó como intermediario financiero en el lavado de fondos públicos.
Empresas
Las empresas acusadas son Transcore Latam, Aurix, Dekolor, PagoRD Xchange, Inprosol, Industria Soltex y OML Inversiones, las cuales fueron presuntamente utilizadas para simular contrataciones, desviar fondos estatales y ejecutar operaciones de lavado de activos y contrabando, según la Pepca.El Ministerio Público subraya que el caso constituye uno de los mayores esquemas de corrupción tecnológica detectados en el país, con operaciones que afectaron sistemas críticos de tránsito y seguridad, así como la integridad financiera del Estado.