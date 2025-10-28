Una cita que terminó en tragedia: apelarán condena por asesinato de adolescente en La Romana

Autoridades del Ministerio Público apelarán la sentencia de 20 años impuesta a Bryan Michael Joseph Guerrero, condenado por el asesinato de una adolescente de 17 años a quien contactó por redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La madre de la adolescente aún revisa los mensajes de WhatsApp, intentando entender en qué momento su hija confió en un desconocido. En el chat, hay promesas de dinero, un celular nuevo "por su graduación" y una cita que parecía inofensiva.

Fue el 8 de julio de 2024 la última vez que la menor de 17 años fue vista con vida.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, ese día, a la 1:10 de la tarde, la joven abordó un autobús que la llevó desde su casa en la provincia La Altagracia hasta La Romana.

Su salida era solo por un momento, pero en realidad iba a encontrarse con Bryan Michael Joseph Guerrero, de 24 años, un hombre con el que había mantenido comunicación a través de Facebook y WhatsApp. Él le había ofrecido RD$25 mil y un teléfono como regalo, según el expediente.

Horas después, el teléfono de la joven dejó de sonar. Su madre, inquieta, comenzó a llamar, a escribirle, a preguntar a sus amigas. Supo entonces la verdad: su hija había salido a reunirse con el joven que conoció por redes sociales y quien se convirtió en su victimario.

Dos días después, desesperada, la madre presentó una denuncia ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Altagracia. Para entonces, su hija ya no estaba con vida.

Salió como si nada

Las investigaciones revelaron una escena desgarradora. Joseph Guerrero llevó a la joven a su vivienda en el sector Villa España, provincia La Romana, donde la golpeó y la estranguló.

La menor falleció a causa de una herida en el cráneo que le causó una hemorragia y por estrangulación a lazo, según el informe de autopsia.

Luego, como si quisiera borrar lo ocurrido, Guerrero entró el cuerpo en un saco blanco, lo amarró en la parte trasera de su motocicleta, lo cubrió con plátanos y lo lanzó por un precipicio en la carretera Miches–Pedro Sánchez, en la provincia El Seibo.

Las cámaras de seguridad fueron clave. En las imágenes se le ve salir de su casa solo y con el saco amarrado.

Apelarán a la sentencia

Guerrero fue arrestado cuatro días después, en la provincia Santiago. Y aunque el Tribunal Colegiado de La Romana lo condenó a 20 años de prisión, la madre de la adolescente, y el Ministerio Público, no encuentran consuelo.

El fiscal Josué Cedeño, quien encabezó la investigación junto a la fiscal Betty Polanco, apelarán la sentencia ante la Corte de Apelación de la provincia San Pedro de Macorís. Consideran que el crimen fue planificado, premeditado, que configura el tipo penal de asesinato y que merece la pena máxima: 30 años.

El condenado, quien cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, en La Romana, fue procesado por la violación de los artículos 295, 296, 297, 302, 355, 359, 379, 386.3 del Código Penal de la República Dominicana.