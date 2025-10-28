Aplazan otra vez la coerción a dos empleados del Banreservas imputados de sustraer RD$29 millones

Solicitud de coerción a empleados de Banreservas se postergó a solicitud, nuevamente, de la defensa de los imputados. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción a dos empleados de una sucursal del Banco de Reservas, en Barahona, vinculados a la sustracción de 29 millones de pesos, se postergó este martes por segunda ocasión.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la Oficina de Atención Permanente de la citada provincia acogió nuevamente una solicitud de la defensa de los dos encartados, de aplazar la vista, y la programó para el martes 4 de noviembre.

Los dos detenidos son el oficial de caja Deurys Misael Florián Matos, de 31 años de edad, y Ángel Adriano Báez, de 26.

Otro de los involucrados en el hurto es Wanderson Medina Capellán, quien todavía está prófugo.

Según el Ministerio Público, los tres hombres lograron sustraer 29 millones de pesos de la sucursal desde noviembre del 2023.

El robo fue detectado el 4 de julio de este año en la oficina ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez, antigua Uruguay, de Barahona.

Las autoridades señalan a Florián Matos de aplicar una maniobra contable desde noviembre de 2023, consistente en ocultar faltantes temporales mediante registros ficticios, utilizando billetes de RD$1,000 hasta el 17 de junio de 2025.

Entre las irregularidades que se habrían detectado figuran dos comprobantes de traspaso de efectivo por RD$10.8 millones y RD$13 millones, respectivamente, que no contaban con respaldo físico ni documental.

Una denuncia despertó la alarma

La investigación de la sustracción de los 29 millones de pesos inició después de la denuncia de una mujer que resultó ser víctima.

La imputación también señala que Florián Matos se habría apoyado en Medina Capellán, el prófugo, quien fungía también como cajero. Este último habría realizado depósitos y pagos irregulares a tarjetas de crédito y cuentas bancarias de familiares, allegados y del propio oficial de caja, utilizando la caja bajo su responsabilidad

