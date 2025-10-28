Dictan prisión preventiva a un hombre acusado de manipular redes eléctricas

El imputado deberá cumplir la prisión preventiva en Najayo. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a Inguelbert Fernando Caminero Guaba, acusado de atentar contra la seguridad del sistema eléctrico nacional.

La medida será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, según dispuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción.

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) presentó la solicitud de medida, sustentada en evidencia que vincula a Caminero Guaba con actos ilícitos contra la red eléctrica, ocurridos el 17 de octubre de 2025.

Según la investigación, el imputado manipuló las redes sin autorización y sustrajo conectores y bajantes eléctricos propiedad de la distribuidora Edesur Dominicana, en el sector Buenos Aires de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

El caso fue calificado como violación al artículo 124 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, que establece sanciones para quienes atenten contra la seguridad del sistema eléctrico.

La audiencia fue presidida por el juez Reye Rodríguez, con la representación del Ministerio Público a cargo de la procuradora fiscal Deisy García Mendoza, quien destacó que la imposición de la medida reafirma el compromiso de la Pgase con la aplicación estricta de la ley.

El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la Pgase, hizo un llamado a la ciudadanía: "Exhortamos a la ciudadanía a respetar las normativas establecidas y denunciar cualquier acto que afecte el sistema eléctrico".