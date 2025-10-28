El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a Alexander Jiménez Galván, de 35 años, imputado de herir a dos vigilantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), uno de los cuales falleció días después del hecho.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que Jiménez Galván, quien es estudiante de Derecho, cumpla la medida de coerción en la cárcel Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal.

La Fiscalía del Distrito Nacional, que un principio le imputó sólo tentativa de homicidio, agregó la calificación de homicidio voluntario al expediente con el acta de defunción del seguridad Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien falleció dos días después de resultar herido.

El otro seguridad lesionado es Juan Manuel Méndez.

Defensa y Fiscalía del DN

Según la solicitud de medida de coerción, el encartado llegó a la casa de estudio el jueves 16 de octubre a retirar los documentos que se les había incautado un día antes con la determinación de matar a los vigilantes, "armado y molesto" y les disparó.

El documento detalla que al intentar huir en su vehículo después de herir a los dos miembros de seguridad, abandonó un vehículo Mazda y la escopeta calibre 12 con la que disparó en la puerta número 2 de la universidad y escaló una pared.

El miércoles 15 había sido detenido por las víctimas, que supuestamente lo encontraron con una joven sosteniendo relaciones sexuales en el vehículo y en una zona restringida de la UASD, lo que rechazaron sus abogados, quienes alegan que el imputado aceleró su vehículo cuando se le ordenó bajar los cristales porque pensó que querían atracarlo.

Ya en la puerta de salida, después de acelerar el vehículo, fue alcanzado por los miembros de seguridad, pero intervino otro de los vigilantes quien lo llevó al destacamento, donde se quedaron con sus documentos y se le dijo que fuera al día siguiente a retirarlos.

Este martes, sus abogados José Cabral y Zaida Carrasco, aseguran que el día del incidente los vigilantes "molieron" a golpes a su cliente.

Según la Fiscalía del Distrito Nacional, el apresado después de herir a las víctimas huyó y fue interceptado por varios estudiantes que lo detuvieron y lo agredieron físicamente.

Su defensa niega la versión y afirman que fueron los vigilantes quienes lo "acorralaron y le dieron muchísimos golpes".