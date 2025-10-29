Condenan a 10 años a dos hombres por estafa electrónica a bancos y personas por RD$10.6 millones

Los hombres fueron arrestados en una sucursal de una compañía telefónica, mientras intentaban obtener un duplicado de chip usando un poder notarial falsificado. ( FUENTE EXTERNA )

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a diez años de prisión a Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario, hallados culpables de integrar una red que cometió un fraude electrónico millonario mediante la clonación de páginas web bancarias y el robo de datos personales.

Según una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, los condenados deberán cumplir su pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, en Santo Domingo Norte.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a los condenados una multa de 50 salarios mínimos y el pago de indemnizaciones por 200,000 pesos a una víctima y un millón a dos entidades bancarias afectadas.

La sentencia fue dictada por las juezas Leonarda Quezada (presidenta), Flor Batista y Clara Yoselin Rivera, quienes acogieron en su totalidad la acusación del Ministerio Público.

Simulaban operaciones legítimas

De acuerdo con el órgano acusador, los sentenciados estafaron más de 10.6 millones de pesos a través de maniobras digitales que simulaban operaciones legítimas de reconocidas entidades financieras.

"Los acusados enviaban correos electrónicos fraudulentos con alertas y notificaciones falsas, que redirigían a las víctimas a sitios web que imitaban los portales oficiales de bancos", explicó el documento de prensa.

Una vez los usuarios ingresaban sus datos personales y bancarios, los procesados los utilizaban para solicitar duplicados de tarjetas SIM y posteriormente acceder a sus cuentas de banca en línea, desde donde realizaban transferencias ilícitas a terceros.

La investigación, dirigida por la procuradora fiscal Ofil Féliz Campusano, determinó que los hombres fueron arrestados en noviembre de 2024, en una sucursal de una compañía telefónica, mientras intentaban obtener un duplicado de chip usando un poder notarial falsificado.

Tipificación de los delitos

Los hechos fueron tipificados como asociación de malhechores, acceso ilícito y obtención ilícita de fondos, delitos contemplados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.