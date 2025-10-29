Reprograman audiencia del juicio contra Adán Cáceres y otros imputados por condición de salud

El mayor general Adán Cáceres y el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, dos de los principales imputados en caso Coral y Coral 5G. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reprogramó para el próximo 3 de noviembre la audiencia del juicio de fondo que se sigue contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y otros acusados de corrupción administrativa en el entramado de las operaciones Coral y Coral 5G.

La decisión fue tomada luego de que la audiencia del lunes 27 de octubre fuera aplazada debido a una condición médica de Cáceres Silvestre, quien presentó una licencia médica de 45 días.

El tribunal, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, solicitó a la defensa aportar la documentación médica correspondiente al Ministerio Público antes de la próxima fecha.

El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que el Ministerio Público solicitó la conformación de una junta médica a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para verificar la veracidad del tiempo establecido en la licencia, debido a que esta no fue acompañada de un "historial clínico ni explica que procedimiento produjo un reposo tan prolongado".

Incorporación de pruebas

De acuerdo con una nota de prensa, la audiencia del día lunes estaba destinada a culminar la incorporación de pruebas por parte de las defensas técnicas de los imputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que desde el pasado 29 de agosto concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los procesados, entre ellos los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou. Estas pruebas incluyen:

2,201 pruebas documentales

141 peritajes

282 declaraciones de testigos y peritos

y peritos 184 pruebas procesales

104 pruebas materiales , como armas de fuego

, como armas de fuego Relojes de lujo

Vehículos

Inmuebles

Dinero en efectivo

Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de 28 millones de pesos y 55 mil dólares en efectivo, todos solicitados en decomiso.

El órgano acusador indicó que los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de 86 millones de pesos, también reclamados a favor del Estado.

El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).