El caso de Milagros De Camps contra Ángel Martínez va a juicio de fondo

El creador de contenidos Ángel Martínez al llegar a uno de los procesos que se le siguen en los tribunales del país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El creador de contenidos Ángel Martínez fue enviado a juicio de fondo este miércoles por la querella que le interpuso la ex viceministra de Cambio Climático de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, por difamación e injuria.

Según la abogada Mariela Santos Jiménez, representante legal de la querellante, el juez consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea conocido en un juicio de fondo, en el que podría ser condenado.

Martínez tiene medidas de coerción impuesta por este y por otros procesos judiciales por la misma acusación, entre ellas garantías económicas, grillete electrónico e impedimento de salir del país. Una de esas querellas fue interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Perseguido por extorsión

Martínez también enfrenta acusaciones de chantaje y extorsión, entre las que se encuentran la interpuesta por el empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte, en Santiago.

De Camps Germán solicita en su querella una indemnización de diez millones de pesos, a ser destinada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).