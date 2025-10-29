La intérprete urbana Asly Mariel Victoriano, conocida como "Masha", recuperará la libertad de manera condicional si inmediatamente paga una garantía económica de 100 mil pesos a través de una aseguradora.

La jueza Fátima Veloz, titular del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, impuso también a la joven de 18 años impedimento de salida del país y presentación periódica.

Sobre el arresto

Masha fue detenida el viernes 24 de octubre, en horas de la noche, junto al joven Jhokomo Hernández, quien supuestamente es su pareja, con dos libras de marihuana embalada en el vehículo en que se transportaban. A ambos se les acusa de tráfico de drogas.

Hernández deberá pagar también, a través de una aseguradora, 2 millones 500 mil pesos.

De la fianza, regularmente se paga un 10 % de la garantía impuesta, y la aseguradora se convierte en garante de que el imputado no evada el proceso penal que se le sigue.

A su salida del tribunal, el abogado de los detenidos, Ángel Saviñón, declaró que como planteó desde el principio, el suceso debe investigarse hasta el fondo.

"La magistrada entendió que nuestro representado no presentaba ningún tipo de peligro de fuga, le impuso una garantía económica de 2.5 millones de pesos, pagada bajo fianza. Esto comienza, y se demostrará la inocencia de nuestros clientes", afirmó el abogado sobre la decisión de la jueza.