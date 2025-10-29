Un año de prisión preventiva para tres acusados de integrar red de narcotráfico internacional

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso la medida de coerción. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso este miércoles un año de prisión preventiva como medida de coerción a tres personas acusadas de formar parte de una presunta red internacional de narcotráfico a la que las autoridades incautaron 643 paquetes de cocaína el pasado 18 de octubre.

El Ministerio Público denominó el caso Operación Leopardo.

El tribunal declaró el caso complejo y ordenó prisión preventiva contra Wilson Rafael Inirio, Rafael Torres y Daniela Stefanny Olaverría. En tanto, Néstor Julio Robles fue dejado en libertad.

Los imputados Wilson Rafael Inirio y Rafael Torres cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, mientras que Daniela Stefanny Olaverría fue enviada a la cárcel pública para mujeres de la provincia.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, también están vinculados al caso Moisés Severino Inirio, José Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Espinal, quienes permanecen prófugos y son señalados como cabecillas de la alega estructura criminal.

"La jueza Mary Castillo Germán impuso la medida tras acoger las pruebas presentadas por los fiscales Pedro Medina Quezada y José Manuel Calzado, quienes representan al Ministerio Público en el proceso", dice la nota.

Detalles del operativo y el cargamento

El cargamento fue ocupado en la calle El Carmen esquina avenida Libertad, del municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, durante un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

"En la Operación Leopardo participaron 27 fiscales y 194 agentes de la DNCD, que realizaron 17 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y La Romana", indica el documento.

Las autoridades incautaron cinco inmuebles, una lancha de recreo, armas de fuego de distintos calibres, seis motocicletas, seis vehículos, además de 1,769,400 pesos y 159,698 dólares en efectivo.

Lo vinculan a otro cargamento El Ministerio Público informó que el alijo incautado el pasado 18 de octubre está vinculado a otro decomiso de 993 kilogramos de cocaína realizado en abril en La Altagracia, "relacionado con una estructura criminal encabezada por el serbio Nikola Boros (alias Antun Mrdeza), buscado por la Interpol por tráfico internacional de drogas".