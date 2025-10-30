La jueza Yanibet Rivas conocerá la fase preliminar de la acusación contra Jochi Gómez y Hugo Beras

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la fase preliminar de la acusación contra Jochi Gómez y Hugo Beras y fijó la primera audiencia para el 17 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, conocerá el juicio preliminar del caso de corrupción y sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo y cuyos principales acusados son el exministro del Intrant, Hugo Beras, y el contratista del Estado Jochi Gómez.

Rivas fijó para el 17 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la primera audiencia del proceso.

Entre los expedientes conocidos por la magistrada Rivas, se incluyen el que involucra al mayor general del Ejército Adán Cáceres y a otros militares y policías acusados de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos y denominado Operación Coral.

Casi todos los encartados por Operación Coral fueron enviados por Yanibet a juicio de fondo.

También fue la jueza control en la investigación a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como del penal abreviado a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer), cuando esta empresa acordó con el Ministerio Público declararse culpable de sobornos y fue condenada al pago de más de US$7 millones a favor del Estado dominicano.

El expediente de Operación Camaléon, como se bautizó al de Jochi Gómez y Hugo Beras, fue sorteado por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional y el Sexto Juzgado resultó ser el escogido.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Gómez, a Beras y a otros ocho imputados de ejecutar una "estructura de corrupción tendente a estafar al Estado" en el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo.

"La creación deliberada de la organización delictiva", según la acusación, generó una pérdida al Estado ascendente a más de RD$1,600 millones.

Los contratos "fraudulentos" con las empresas Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L., y PagoRD Xchange, S.R.L., y Aurix S.A.S, beneficiaban todos a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), agrega el expediente acusatorio.

Los demás implicados

Además de Gómez y Beras también se acusan en Operación Camaleón a Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, Mariano Gustini, Henry Darío Féliz Casso, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología, y Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Igualmente se imputa a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.

Asimismo, se señala a las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Improsol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L,