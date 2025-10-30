El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, admitió su responsabilidad en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para dejarlas operar, luego de en un acuerdo con el Ministerio Público que le solicitó este jueves un criterio de oportunidad.

En base al acuerdo, Chalas Guerrero devolvió al Estado 17 millones de pesos a través de cheques, más dos vehículos con un valor aproximado por los dos de casi tres millones de pesos.

Al hacer sus declaraciones, aceptando su responsabilidad ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción, el exfuncionario dijo que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba al tanto de las irregularidades.

Sostuvo que en una ocasión habló con Guerrero de que se parara esa "estructura mafiosa" y que este aceptó su propuesta, aunque luego de bajar las recaudaciones "el señor ministro (Donald Guerrero) ordenó que se mantuviera la estructura anterior".

Afirmó que se cobraban entre 3,000 y 6,500 pesos mensuales "para dejar operar esas bancas" ilegales y que "como eran muchas", dijo que ignoraba el monto total recaudado".

Óscar Chalas Guerrero es uno de los más de 30 acusados en el caso de corrupción que se denominó Operación Calamar, cuyos principales imputados son los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

No se le perseguirá penalmente

La directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó a la jueza un criterio de oportunidad a favor de Chalas Guerrero, en el que renuncia a perseguirlo penalmente por su colaboración en la investigación.

Dijo que el acusado ha presentado informaciones útiles para hacer exitosa la persecución contra los demás imputados.

Refirió que el exfuncionario ha mantenido una actitud coherente y que sus declaraciones las hizo de manera libre, sin ninguna presión.

"Efectivamente ha devuelto la suma de 20 millones de pesos lo que recibió por haber participado como parte de la estructura criminal", indicó Ortiz.

Te puede interesar Ministerio Público dice diez imputados del caso Calamar se declararon culpables