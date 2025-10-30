Condenan hombre a 15 años de prisión por asesinar a otro en una iglesia

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, donde un hombre deberá cumplir la condena de 15 de prisión por matar a otro en una iglesia. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 15 años de prisión a un hombre tras ser hallado culpable de quitarle la vida a otro durante una riña ocurrida en el sector Los Tanquecitos, de Boca Chica.

El imputado es Joel Rosenda Castro, también conocido como "Iza", mientras que el fallecido es Casarín Pérez.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Aquella noche del pasado 13 de septiembre de 2023, alrededor de las 10:30 p.m., Castro llegó a una iglesia cercana a su vivienda, portando un machete, lugar en el que se encontraba encontraba Pérez, quien también estaba armado con otro machete, según el relato de las autoridades.

En medio del encuentro, se produjo un enfrentamiento que terminó en tragedia: Pérez recibió heridas en el cuello y en uno de sus brazos que le provocaron la muerte, confirmó la autopsia No. 77832, y señaló el Ministerio Público en una nota de prensa.

El tribunal, con base en pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Olivares, concluyó que Castro era responsable del homicidio y de violentar los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.

La sentencia, dictada por los jueces Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, establece que el condenado cumplirá su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

