Envían a prisión a otro implicado en la muerte de un testigo frente al palacio de justicia de SFM

Fachada del palacio de justicia del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del municipio San Francisco de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre señalado como otro de los implicados en la muerte de un testigo, ocurrida frente al Palacio de Justicia de la provincia Duarte.

La medida fue dictada contra Johan Gilberto Cortorreal Polanco, alias "Kiko Peine Largo".

El imputado es acusado del crimen de Luis Gustavo Grullón De Aza, alias "Nini", de 23 años, quien fue asesinado de varios disparos en la cabeza el pasado 26 de agosto.

Grullón De Aza tenía previsto testificar en un proceso judicial por homicidio.

Otros implicados

Por este mismo caso ya guardan prisión preventiva el alguacil Antonio Yhosue Morel Artiles, alias "Yoshue el Balbú"; Ricky Alberto Hernández, alias "El Goldo"; y Winder Jaime, conocido como "Disconfianza".

El Ministerio Público acusa a Cortorreal Polanco y a los demás implicados de asociación de malhechores y homicidio, sosteniendo que el asesinato fue planificado para silenciar al joven testigo.

Por motivos de seguridad, la sala se abstuvo de revelar el centro penitenciario al que fue trasladado el imputado para cumplir la medida de coerción.

