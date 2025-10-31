Exdirector de Casinos se declara culpable, devuelve RD$20 millones y embarra a exministro

El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, admitió su responsabilidad en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para dejarlas operar, luego de un acuerdo con el Ministerio Público que solicitó ayer a su favor un criterio de oportunidad.

En base al acuerdo, Chalas Guerrero devolvió al Estado 17 millones de pesos a través de cheques, más dos vehículos con un valor aproximado conjunto de casi tres millones de pesos.

Al hacer sus declaraciones, aceptando su responsabilidad ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción, el exfuncionario dijo que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba al tanto de los cobros a las bancas irregulares.

Sostuvo que en una ocasión habló con Donald Guerrero de que se parara esa "estructura" mafiosa y que este aceptó su propuesta, aunque luego de bajar las recaudaciones "el señor ministro (Donald Guerrero) ordenó que se mantuviera la estructura anterior".

Afirmó que se cobraban entre 3,000 y 6,500 pesos mensuales "para dejar operar esas bancas" ilegales y que "como eran muchas", dijo que ignoraba el monto total recaudado".

Pidió perdón

"Yo acepto que esos hechos pasaron y no me siento orgulloso", dijo Chalas Guerrero, quien dijo tener 70 años de edad y que es ingeniero civil de profesión.

Pidió perdón a la sociedad. "La estructura estaba conformada por el señor Manuel Emilio Jiménez Collie (Mimilo), el señor José Arturo Ureña y el señor Crisóstomo (Fernando Crisóstomo Herrera), bajo el conocimiento del señor Donald Guerrero", detalló.

Mimilo, Arturo Ureña y Crisóstomo fueron también favorecidos con un criterio de oportunidad después que llegaron a un arreglo con el Ministerio Público y devolver al Estado más de 2,300 millones de pesos, "como reparación del dinero sustraído".

Óscar Chalas Guerrero es uno de los más de 30 acusados en el caso de corrupción que se denominó Operación Calamar, cuyos principales imputados son los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Chalas Guerrero se desempeñó como director de Casinos y Juegos de Azar desde el 1 de septiembre del 2016 hasta el 18 de marzo del 2019.

No se le perseguirá penalmente La directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó a la jueza un criterio de oportunidad a favor de Chalas Guerrero, en el que renuncia a perseguirlo penalmente por su colaboración en la investigación. Dijo que el acusado ha presentado informaciones útiles para hacer exitosa la persecución contra los demás imputados. Refirió que el exfuncionario ha mantenido una actitud coherente y que sus declaraciones las hizo de manera libre, sin ninguna presión por parte de los fiscales de la Pepca. "Efectivamente ha devuelto la suma de veinte millones de pesos lo que recibió por haber participado como parte de la estructura criminal", indicó Ortiz durante la audiencia de ayer, jueves.