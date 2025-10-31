Ingresan a centro médico al exdirector de Casinos que se declaró culpable de corrupción

El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, se declaró culpable y mencionó a Donald Guerrero como cómplice. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, sufrió una afección cardíaca la tarde de ayer, jueves, horas después de admitir su responsabilidad en los hechos que se le imputan en el caso de corrupción Operación Calamar.

Al declararse culpable durante una audiencia, Chalas Guerrero también acusó al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, de estar al tanto del cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para dejarlas operar.

Su declaración se hizo luego de un acuerdo con el Ministerio Público, que implicó que Chalas Guerrero devolviera al Estado 20 millones de pesos.

Chalas se encuentra ingresado en un centro médico, informó su abogado en la audiencia de este viernes, lo que obligó a que se recesara el juicio preliminar.

Previo a la jueza Altagracia Ramírez recesar la audiencia, acogió una solicitud del Ministerio Público de desglosar, separar, el proceso de Chalas Guerrero, del que se le sigue a los demás exfuncionarios.

Irregularidades, según el MP

La investigación denominada Operación Calamar detectó, según el Ministerio Público, pagos irregulares de terrenos exclusivos declarados de utilidad pública, sobornos de contratistas del Estado para financiar la campaña política del PLD en el 2019 y extorsiones a las bancas de apuestas.

Los principales acusados son los exministros de Hacienda, de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia; Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente.

La investigación de presunta corrupción vincula también al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón.

Se imputa, asimismo, a otros abogados, entre ellos Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, entre otros. La causa lleva en los tribunales más de dos años y esta fase del juicio preliminar deberá concluir con un envío a juicio de fondo o en la absolución de los encartados.