Investigan red acusada de estafa inmobiliaria en San Francisco de Macorís

Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las autoridades judiciales investigan una presunta red dedicada a estafas inmobiliarias mediante la venta fraudulenta de inmuebles, terrenos y otras propiedades ubicadas en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, cuyo principal acusado es un abogado actualmente procesado por asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos.

De acuerdo con los informes, el grupo habría recibido sumas millonarias tomando avances del valor total de las propiedades, creando promesas de venta falsas y presentando documentos adulterados para sustentar transacciones inexistentes. La estructura estaría integrada por al menos diez personas.

La abogada Guadalupe Marte, representante legal de una de las víctimas, explicó que la querella fue interpuesta a raíz de las investigaciones que involucran al abogado Joel Carlos Rojas, señalado como presunto líder del entramado.

Indicó que, aunque Rojas obtuvo su libertad mediante un habeas corpus, el proceso judicial continúa abierto y en los próximos días el imputado deberá comparecer ante el juzgado de la instrucción para el conocimiento de medidas de coerción.

La profesional del derecho asegura que existen suficientes elementos que comprometen penalmente al imputado.

Los querellantes incluyen una empresa y una persona física, aunque se espera que más víctimas se presenten ante la Fiscalía de Duarte para formalizar nuevas denuncias.

Informó que su cliente habría sido engañada con un inmueble valorado en una suma millonaria en dólares, a través de documentos falsos certificados por el Inacif como fraudulentos.

Las autoridades aún no han cuantificado el monto total defraudado, pero se estima que la red habría obtenido ganancias millonarias en dólares.

Imputado responde acusación

Mientras era trasladado a la sala de audiencias, Joel Carlos Rojas declaró que la acusación en su contra es posibles represalias por los casos que les ha ganado en los tribunales a los juristas que representan a las supuestas víctimas.

Dijo que tiene entre ocho y nueve sentencias a su favor.

"Me imagino que, a veces, los abogados buscan mecanismos fuera de los recursos legales para obtener ganancia de causa", expuso.