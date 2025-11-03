La niña de 9 años que resultó herida durante una balacera en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, y cuyo diagnóstico es que no podrá volver a caminar, le gustaba mucho el deporte, especialmente el voleibol, y soñaba ser parte del equipo de Las Reinas del Caribe.

La abogada de sus padres, Jessenia Dipitón, corroboró este lunes lo que ya había dicho la progenitora, de que el disparo le afectó la columna vertebral y, por ende, la facultad de caminar.

Diptón habló al salir de la audiencia en la que se conoció la solicitud de prisión preventiva que la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó para John Lariel Báez Álvarez, alias "John 42", a quien se atribuye hacer el disparo que alcanzó a la menor en una riña que se originó durante una lidia de betas.

Informó que la audiencia se aplazó para el próximo miércoles tras acogerse su solicitud para las víctimas constituirse en actor civil y procurar resarcimiento económico.

Sostuvo que la madre de la niña es pobre y tiene seis hijos.

“El primer diagnóstico es que no va a volver a caminar. Una niña que era activamente deportista, se pueden verificar los videos que le gustaba el deporte, el voleibol, soñaba con ser una reina del Caribe”, sostuvo la abogada.

Quiere justicia

Aunque afirma que la familia del imputado se le han acercado porque son sus vecinos, Nayrobi Martínez, madre de la pequeña, dijo: “No quiero nada de ellos, yo lo que quiero es justicia”.