Alison de Jesús Pérez (Chiquito) insiste en ser trasladado a cárcel La Victoria

Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), quien fue condenado a 30 años de cárcel por la muerte del joven Joshua Fernández durante un asalto en un parqueo en una discoteca de Naco. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), quien cumple una sentencia de 30 años de prisión por la muerte en abril del 2023 del joven Joshua Fernández durante un asalto en un parqueo de una discoteca en el sector de Naco, insistió en que se le traslade de la cárcel de Najayo a la de La Victoria, en Santo Domingo Norte.

A través de su abogado Waldo Paulino, Chiquito afirma que estar en un centro de "máxima seguridad", en donde alojan a exfuncionarios y militares, "sus familiares lo ven muy poco" y no lo dejan estudiar.

Sobre el acceso al estudio, de acuerdo a las autoridades, "en todas las cárceles" es obligatorio estudiar, lo que se toma en cuenta para los medios libre y la libertad condicional.

Pedirán revisión constitucional

Paulino también adelantó que elevarán un recurso de revisión constitucional a la sentencia que lo condena a 30 años de prisión, confirmada por la Suprema Corte de Justicia recientemente por el crimen.

Chiquito fue condenado junto a Wesley Vincent Carmona Corcino (el Dotolcito) y Luis Brito Troncoso por la muerte de Fernández en el parqueo de Kiss Bar, en el ensanche Naco, durante un asalto cometido por tres hombres que habían sido coordinados para despojar de pertenencias a clientes que salían del centro nocturno.

Se recuerda que Chiquito fue trasladado de La Victoria a Najayo en abril del pasado año luego de que se difundieran videos de supuestas visitas de grupos de jóvenes por su alegado "atractivo" físico.

En ese entonces, la Dirección Penitenciaria aclaró que fue llevado a Najayo Hombres, en San Cristóbal por seguridad y que no era cierto que fuera por supuestos videos de mujeres que lo habían visitado. Atribuyó esas visitas a un rumor.

A Chiquito se le acusó de ser la persona que realizó el disparo que impactó a la víctima y le causó la muerte.