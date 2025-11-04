El exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Mayobanex Santana Cuevas (2014-2018) recusó a los tres jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación de San Cristóbal que conocen la solicitud de que él sea devuelto a la cárcel del Kilómetro 15 de Azua a cumplir la sentencia de 20 años de prisión por violar sexualmente a una menor con vínculos familiares.

Santana Cuevas actualmente se encuentra con un permiso laboral, el cual le permitió salir de la penitenciaría el pasado mes de junio con un aval del Colegio de Abogados (CARD), que luego se lo retiró después de críticas.

El permiso laboral se le otorgó faltándole 13 años para cumplir la pena y fue apelado por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), de la Procuraduría General.

Relevic alega que el medio libre le fue dado por el juez de Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, de manera irregular, al tomar en cuenta un supuesto desistimiento de la madre de la víctima cuando la progenitora nunca fue parte del proceso.

Donni Santana alega que se siente en "un estado de indefensión" con la parcialidad de los jueces de la corte Zeida L. Noboa Pérez, Manuel De Jesús de la Rosa Barrientos y Luis Sención Araujo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/apelacion-al-permiso-laboral-a-donni-santana-sigue-sin-conocerse-c004bb7d.jpeg Donni Santana en una de las audiencias del recurso de apelación al permiso laboral que se le otorgó. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO/ARCHIVO)

Los magistrados rechazaron la recusación, pero la tramitaron al Pleno de la Corte para que la conozca, "como procede", según el fiscal Eduardo Velázquez, tras salir de audiencia.

Este martes fue la tercera audiencia fallida para conocer el recurso de apelación al permiso laboral.

Le declaran inadmisible otro garante

Aunque los abogados del exfuncionario afirman que a este le fue aprobado otro aval para trabajar como cobrador compulsivo de una empresa y cuyo garante es Juan Pérez Roa, quien fungirá como persona física, no como vicepresidente del CARD, el pasado mes de octubre se le declaró "inadmisible" una solicitud al respecto hasta tanto la corte decida la apelación de Relevic.

El permiso laboral con el aval del CARD a Santana Cuevas e impugnado contemplaba impartir docencia en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD), de lunes a viernes, con un salario de 60 mil pesos mensuales.

Los fines de semanas y días feriados permanecería en prisión domiciliaria, en una residencia en el Distrito Nacional.

Los abogados del sentenciado en todas las instancias judiciales por incesto son Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña.

El juez de la Ejecución de la Pena argumentó en su decisión que favoreció al exfuncionario que es una medida pautada en la Ley 113-21.

Explica en su resolución que el período de prueba para aplicarse es "para aquellos condenados hasta 5 años después del cumplimiento de un tercio de la pena; para los condenados a más de 5 años, como acontece en la especie, después de un cuarto de la pena, condiciones formales con las que cumple el interno solicitante".

Dijo, sin embargo, que estaba "consciente de la magnitud del hecho y de las implicaciones que el mismo acarrea para la sociedad, pero que, "en atención con el artículo 40.16 de la Constitución de la República, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada".