Un hombre imputado por actos de tortura y barbarie que provocaron la muerte de su vecino, en el sector San Gabriel, de la Carretera Sánchez, en el Distrito Nacional, no se satisfizo con cometer el crimen.

Después de golpear con un palo en la cabeza, rociarle gasolina e insecticida y luego incendiarlo, subió a la casa de la mujer de la víctima y le gritó: "Te lo quemé, por ahí va prendido en fuego".

La viuda, Rosario Batista Pérez, narró en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la zozobra en la que los mantenía a ella y a su esposo el imputado José Miguel Marrero de Jesús, a quien sometieron a la justicia por robo y luego de un acuerdo pudo salir de prisión.

Sin embargo, el calvario continuó con Marrero, quien luego realizó una conexión ilegal a los cables de electricidad de la casa de sus vecinos y ponía en riesgo a toda la familia, incluido a sus dos hijos de 4 y 10 años de edad, que ahora están huérfanos de padre.

La víctima, Cristian Pérez García, le llamó la atención a Marrero, reclamo que degeneró en una discusión, durante la que el encartado sacó una "hacha", pero no pasó de una disputa verbal y una amenaza que más tarde se ejecutó cuando el victimario sorprendió desprevenido a Pérez García, a pocos metros de donde residía.

Víctima retornaba a su casa

Cristian Pérez García llegaba a su casa en horas de la noche el día de la tragedia, cuando, según la viuda y la Fiscalía del Distrito Nacional, José Miguel Marrero de Jesús lo golpeó con un palo y le roció insecticida y gasolina y le prendió fuego.

Previo a la discusión que sostuvieron agresor y víctima, esta "le llamó la atención varias veces" y le despegó en otras ocasiones los cables deteriorados y sin seguridad de los de su casa.

"Ese individuo (José Miguel Marrero) nosotros lo metimos preso porque él nos robó, duró tres días preso, llegamos a un acuerdo que no podía subir a la casa, pero él subía a pegarse de la luz", dijo la viuda.

Según la solicitud de medida de coerción, Marrero de Jesús mató a Cristian Pérez García el pasado 12 de octubre de 2025.

Pérez García era chofer del Instituto Tecnológico de las Américas (Itla).

Rosario Batista Pérez narró que el día del asesinato, en horas de la madrugada, se cansó de llamar a su esposo, porque no había llegado, y que a las 3:00 de la mañana, el señor José Miguel Marrero subió a su vivienda, en una casa de dos niveles "a vocear: Te lo quemé"

Sostuvo que se lo dijo "asimismo" en su cara: "Te lo quemé, por ahí va prendido en fuego". Desesperada, salió a auxiliar a su pareja y lo vio cerca de su vehículo parqueado pidiendo ayuda por las quemaduras que le produjo Marrero de Jesús.

Sin mediar palabras, Marrero de Jesús agredió a la víctima cuando retornaba a su casa luego de compartir con unos amigos.

Le pegó con un palo en la cabeza, "le echó gasolina y le lanzó un fósforo, provocando que se incendiara. También le roció insecticida para acelerar las llamas", según la Fiscalía del Distrito Nacional.

Pérez García fue trasladó al Hospital Ney Arias Lora, donde falleció a causa de las lesiones sufridas.

El informe forense indica que tenía un 18.5 % de su superficie corporal quemada por flama de segundo grado, superficial y profundo, distribuida en cara, cuello, tronco posterior y ambos miembros superiores.

El Ministerio Público solicitó este martes prisión preventiva contra el encartado.