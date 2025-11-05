Condenan a 20 años de prisión teniente coronel de la Policía que mató joven en sector Los Ríos

El teniente coronel de la Policía Raúl Francisco Suriel Arias, hallado culpable de homicidio voluntario contra un joven del sector Los Ríos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un teniente coronel de la Policía Nacional fue hallado culpable de homicidio voluntario contra un joven en el sector Los Ríos del Distrito Nacional en diciembre del pasado año, suceso que fue captado por las cámaras de seguridad y se hizo viral en los medios.

Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado condenaron al alto oficial Francisco Suriel Arias a 20 años de prisión y dispusieron que la condena la cumpliera en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

La víctima es Gregory Mena Montero, de 28 años, padre de dos niños y quien fue perseguido por una patrulla, comandada por Suriel Arias, luego de una denuncia de dos jóvenes de que tuvieron un incidente de tránsito con la víctima en la avenida Nicolás de Ovando.

El hoy occiso viajaba en una camioneta Toyota Tundra y fue perseguido entre las 11 y la medianoche por la patrulla que le dio alcance en la calle La Fe, luego de dispararle al vehículo y "por lo congestionada de la referida" vía.

Las juezas del Tercer Colegiado que dictaron la condena de 20 años de prisión al teniente coronel son Leticia Martínez Noboa, jueza presidente en funciones; Evelyn Rodríguez, jueza miembro, y Yuleika D. Henríquez Romero, suplente.

El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales litigantes Cynthia Bonetti y Carlenny Camilo.

La decisión se dará a conocer de manera íntegra, con las motivaciones de las magistradas, en los próximos días.

Lo que alegaban las partes

Cuando se envió a juicio de fondo, la parte acusadora alegaba que el teniente coronel "se dirigió de manera rápida y agresiva a la puerta del conductor procediendo a desmontar la víctima del vehículo", comenzó a empujarla y agredirla físicamente, además de propinarle un cachazo con el arma de fuego.

"Y cuando pretendía darle otro golpe realizó un disparo" que le impactó la parte superior del hombro, con salida en la región mandibular izquierda", según los abogados de la familia de Gregory.

Gregory Mena Montero falleció por el disparo a quemarropa. Viajaba en la camioneta junto a la joven Erica Acosta, la que al escuchar el disparo la abandonó.

En su defensa, el oficial policial alegó que el occiso le faltó el respeto y forcejeó con él, pero dijo: "cometí el error y fui a darle un cachazo y se me escapó un disparo" que hirió al joven mortalmente.