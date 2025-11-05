Dictan prisión preventiva contra joven acusado de herir de bala a una niña en el sector Capotillo

El juez de la Oficina de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva al joven que hirió de bala a una niña de nueve años en el sector Capotillo, cuya lesión impedirá a la menor volver a caminar.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que John Lariel Báez Álvarez (John 42) cumpla la medida de coerción en la cárcel La Victoria.

La madre de la menor dijo que se sentía satisfecha con la decisión de Sena, porque lo que quiere es que se haga justicia.

La niña no desea hablar

La madre de la menor, Nayrobi Martínez, afirma que su niña "sigue con el mismo cuadro" y que no quiere hablar.

En los primeros días no conversaba con su progenitora, pero se quejaba con los médicos, cuestionándole el porqué le había ocurrido a ella.

La niña le gustaba mucho el deporte y, según su madre y la abogada de esta, soñaba con ser parte del equipo de voleibol Las Reinas del Caribe.

Según Martínez, los médicos dicen que "lo sienten mucho" y "que no hay nada que hacer", la menor no podrá movilizar sus piernas porque el disparo le causó una lesión medular.

Una riña desencadenó la tragedia

Según la Fiscalía del Distrito Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del pasado 29 de octubre, en la calle Respaldo 16, esquina calle 42, del referido sector.

La investigación preliminar arroja que Báez Álvarez realizó un disparo que impactó en la espalda a la menor.

Las pesquisas del Ministerio Público indican que el incidente se originó a raíz de una discusión tras una apuesta que, según vecinos consultados por los medios, se produjo por una lidia de betas.

La riña se produjo entre el padre del imputado, Juan Pablo Báez (Juan Pablo Sport) y los nombrados Jimmy, Panchito y Enyer. Tras perder la apuesta, estos últimos se marcharon molestos y regresaron momentos después, incluso portando machetes, como quedó captado en un video.

Durante el altercado, Juan Pablo Báez tomó un machete tipo mocha, mientras que su hijo, el imputado John Lariel Báez Álvarez, subió al segundo nivel de su vivienda, tomó un arma de fuego y disparó en dirección a los jóvenes. El proyectil impactó a la niña, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde fue atendida por la herida que le ocasionaron graves daños en la médula espinal, conforme al certificado médico emitido por Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Padre de imputado entregó arma

Una comunicación de prensa del Ministerio Público dice que el padre del imputado entregó el arma de fuego, tipo pistola, marca Super, calibre 9mm, serie Núm. AB34061, utilizada durante el hecho.

El imputado Báez Álvarez fue arrestado el 30 de octubre de 2025, en virtud de una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de haberse presentado voluntariamente ante el Ministerio Público.

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó la imposición de prisión preventiva, al considerar que se trata de un hecho grave y que el imputado evidencia un peligro de fuga que amenaza asegurar su presencia en el proceso judicial.

Se le imputa de tentativa de homicidio, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por la portación y uso ilegal de arma de fuego.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/padre-de-joven-e508e303.jpg Juan Pablo Báez, padre del joven que realizó el disparo (FUENTE EXTERNA)

Asegura que su hijo no es delincuente

Juan Pablo Báez (Juan Pablo Sport), quien ha acudido en varias ocasiones a darle apoyo a su hijo, este miércoles se presentó con pancartas junto a otras personas y aseguró que John Lariel "en ningún instante ha vivido una vida de delincuente".

Dijo también que tenía más de 25 años con el arma que utilizó John Lariel y que "nunca" había tenido un incidente con ella.

Sostuvo que el joven usó la pistola para defenderlo cuando varios hombres lo intentaban agredir.