Fallece hombre que su pareja le había rociado gasolina y prendido fuego en Higüey

El Tribunal de Atención Permanente de La Altagracia dictó tres meses de prisión preventiva para Yoselin Ávila Carpio, acusada de provocar quemaduras que causaron la muerte de su pareja. ( ARCHIVO )

Falleció este miércoles Ricardo Mejía, el hombre que había resultado gravemente quemado, luego de que su pareja sentimental, identificada como Yoselin Ávila Carpio, presuntamente lo rociara con gasolina y le prendiera fuego durante una discusión ocurrida la madrugada del pasado sábado en el sector Los Platanitos de Higüey.

Mejía, quien se desempeñaba como chofer de transporte turístico, permanecía ingresado en un centro de salud de Santo Domingo, donde recibía atención médica por quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 70 % de su cuerpo. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las lesiones.

Horas antes de su fallecimiento, el Tribunal de Atención Permanente de La Altagracia había dictado tres meses de prisión preventiva contra Ávila Carpio, medida que deberá cumplir en la Cárcel Pública de Mujeres ubicada en el cuartel policial de la calle Colón, en Higüey.

El abogado de la imputada, Ramón Leonardo Villavicencio, declaró que respetan la decisión judicial, aunque calificó el hecho como una situación lamentable que debe ser investigada a profundidad.

"Le conocieron medidas de coerción, le pusieron tres meses de prisión preventiva a cumplirse en la cárcel pública de Higüey. No estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es un caso triste, porque ambos son mis amigos. Solo esperamos que él no pierda la vida", expresó antes de conocerse el fallecimiento de Mejía.

Villavicencio agregó que su defendida se encuentra emocionalmente destrozada y que solicitará una evaluación psicológica, luego de que esta le fuera negada durante el proceso inicial.

Familiares exigen justicia

Los familiares de la víctima exigieron justicia y relataron que el hombre era constantemente amenazado por su pareja.

"... el abogado de ella quiere hacerla pasar por loca, pero ella no lo está. Vivía amenazándolo con armas blancas y lo maltrataba constantemente", denunció Glenny Mejía, hermana del fallecido.

Otro de los hermanos aseguró que el hecho fue presenciado por el hijo mayor de la agresora, quien también resultó con quemaduras en un brazo.

"Ella primero le cortó parte de sus venas, luego le echó aceite caliente y después lo encendió con gasolina en el patio de la vivienda. Nuestro hermano cayó en coma desde ese día. Pedimos justicia", expresó.

El Ministerio Público continúa las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del suceso y determinar si hubo otras personas involucradas en la agresión que terminó con la vida de Ricardo Mejía.