Tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de causar quemaduras a su pareja en La Altagracia

Mujer acusada de rociar gasolina y prender fuego a su pareja, fue enviada a prisión preventiva por tres meses por disposición del Tribunal de Atención Permanente de la provincia La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

El Tribunal de Atención Permanente de la provincia La Altagracia dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra Yoselin Ávila Carpio, acusada de rociar gasolina y prender fuego a su pareja, en un hecho ocurrido en el municipio de Higüey.

El abogado de la imputada, Ramón Leonardo Villavicencio, explicó que, aunque respetan la decisión judicial, consideran el caso como una situación lamentable que debe ser debidamente investigada.

"Le conocieron medidas de coerción, le pusieron tres meses de prisión preventiva a cumplirse en la cárcel pública de Higüey. No estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es un caso triste, porque ambos son mis amigos. Solo esperamos que él no pierda la vida", expresó el abogado.

Villavicencio indicó, además, que su defendida "se encuentra emocionalmente destrozada" y que solicitarán una evaluación psicológica, luego de que esta le fuera negada durante el proceso inicial.

Víctima en estado delicado

La víctima, identificada como Ricardo Mejía, de 52 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 70 % de su cuerpo, además de lesiones por inhalación de humo, según el diagnóstico médico de la clínica Doctor Perozo, donde fue atendido de emergencia.

Familiares de Mejía denunciaron que el hombre permanece en estado de coma y que las agresiones fueron de extrema crueldad.

"Mi hermano está muy delicado de salud. Ahora el abogado de ella quiere hacerla pasar por loca, pero ella no lo está. Vivía amenazándolo con armas blancas y lo maltrataba constantemente", relató Glenny Mejía, hermana del afectado.

Otro de los hermanos aseguró que el hecho fue presenciado por el hijo mayor de la agresora, quien también resultó con quemaduras en un brazo.

"Ella primero le cortó parte de sus venas, luego le echó aceite caliente y después lo encendió con gasolina en el patio de la vivienda. Nuestro hermano está en coma desde ese día. Pedimos justicia", declaró.

Continúan las investigaciones

Las autoridades del Ministerio Público continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del suceso y el grado de participación de los demás involucrados.

La medida de coerción deberá cumplirse en la cárcel pública de mujeres de esta ciudad, según dispuso el tribunal durante la audiencia celebrada en horas de la mañana.