Sacan a Ángel Martínez del Palacio de Justicia de Santiago mientras reclamaba pertenencias

El detective denunció que fue expulsado del edificio judicial por exigir la devolución de objetos personales

Sacan a Ángel Martínez del Palacio de Justicia de Santiago mientras reclamaba pertenencias
Ángel Martínez tras ser retirado del Palacio de Justicia de la provincia Santiago, donde acudió para reclamar sus pertenencias personales incautadas durante su arresto. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Miembros de la seguridad del Palacio de Justicia en la provincia Santiago sacaron este miércoles del edificio al creador de contenido Ángel Martínez, quien acudió al lugar para reclamar las pertenencias personales que le fueron incautadas cuando fue arrestado en esa jurisdicción.

Martínez, visiblemente indignado al ser impedido de permanecer en el recinto judicial, alegó que solo buscaba recuperar sus artículos personales.

Aseguró que ha realizado más de una docena de viajes entre las provincias Santiago y Santo Domingo en busca de los objetos, que incluyen dos teléfonos celulares, poco más de tres mil dólares y una credencial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre otros artículos.

"En Santo Domingo me dicen que están en Santiago y cuando vengo aquí me dicen que debo esperar cinco días. Me han negado todo" externó.

Dijo que es una "persecución"

Martínez calificó la situación como una "persecución" en su contra.

Según dijo, dos fiscales han recorrido el país solicitando prisión preventiva en su contra por los casos que enfrenta. "Me tienen de cárcel en cárcel, con grilletes, amenazado y vigilado", expresó.

Martínez dijo esperar no ser encarcelado nuevamente, ya que con su expulsión del Palacio de Justicia no podrá cumplir con la medida de coerción de presentación periódica dispuesta por un tribunal.

Hasta el momento, desde la fiscalía de Santiago no han ofrecido una versión oficial sobre el incidente ni sobre el estatus de las pertenencias reclamadas por Martínez.

Sin embargo, una fuente informó que Martínez fue retirado del Palacio por alterar el orden.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.