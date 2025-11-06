Condenan a 15 años de prisión a hombre por homicidio en San Juan de la Maguana

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por matar a Yorki de la Rosa de varios disparos en un hecho ocurrido en el sector Quijada Quieta, en al provincia San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal de la provincia San Juan condenó a 15 años de prisión a un hombre que mató a otro de varios disparos, en un hecho ocurrido el 4 de julio de 2021, en el sector Quijada Quieta de esa ciudad.

Se trata de José Augusto Abad García, alias "Jonathan", quien fue condenado bajo los cargos de homicidio voluntario y porte y tenencia de arma fuego.

Abad García disparó a Yorki de la Rosa, en cuatro ocasiones, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la provincia, según la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La acusación fundamentada en la investigación del fiscal Vicente Rodríguez Sánchez, y litigada por la fiscal Hernanda Arias, estuvo sustentada con pruebas periciales, documentales y testimoniales, las cuales fueron acogidas por el Tribunal Colegiado de ese distrito judicial.

Cárcel pública de San Juan

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, la conducta de Abad García es tipificada en los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La sentencia fue dictada al acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público y por disposición de los jueces Diógenes Dámaso, Angélica Calderón y Edwardo Valdez, el procesado deberá cumplir la sentencia en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.