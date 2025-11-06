El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este jueves seis meses de prisión preventiva al hombre imputado de tortura y barbarie por golpear y quemar a su vecino en el sector San Gabriel del Distrito Nacional, en octubre.

La medida de coerción contra José Miguel Marrero de Jesús fue dictada por el magistrado Rigoberto Sena, quien dispuso que esta fuera cumplida en la cárcel de La Victoria.

La víctima es Cristian Pérez García, quien falleció horas después de que Marrero de Jesús le pegara con un palo en la cabeza, le rociara gasolina e insecticida y le prendiera fuego en horas de la madrugada, cuando Pérez García retornaba a su residencia tras compartir con unos amigos.

Según la viuda Rosario Batista Pérez, en horas de la mañana la víctima y el agresor habían sostenido una discusión, porque el imputado había hecho una conexión eléctrica ilegal en su vivienda.

Los hechos

Cristian Pérez García llegaba a su casa en horas de la noche el día de la tragedia, cuando, según la viuda y la Fiscalía del Distrito Nacional, José Miguel Marrero de Jesús lo golpeó con un palo y le roció insecticida y gasolina y le prendió fuego.

Previo a la discusión que sostuvieron, la víctima "le llamó la atención varias veces" y le despegó en otras ocasiones los cables deteriorados y sin seguridad de los de su casa.

"Ese individuo (José Miguel Marrero) nosotros lo metimos preso porque él nos robó, duró tres días preso, llegamos a un acuerdo que no podía subir a la casa, pero él subía a pegarse de la luz", dijo la viuda Rosario Batista Pérez.

Según la solicitud de medida de coerción, Marrero de Jesús mató a Cristian Pérez García el pasado 12 de octubre de 2025.

Pérez García era chofer del Instituto Tecnológico de las Américas (Itla).

Rosario Batista Pérez narró que el día del asesinato, en horas de la madrugada, se cansó de llamar a su esposo, porque no había llegado, y que a las 3:00 de la mañana, José Miguel Marrero subió a su vivienda, en una casa de dos niveles "a vocear: Te lo quemé".