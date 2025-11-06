Posponen por segunda ocasión la lectura de la sentencia que condena a Alexis Medina y otros siete

Alexis Medina en una de las audiencias del juicio que se le siguió y que terminó en una condena de siete años por corrupción y otros delitos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron por segunda vez la lectura íntegra de la sentencia contra Alexis Medina Sánchez y los demás acusados, condenados el 14 de agosto de 2025 por actos de corrupción que les habrían permitido enriquecerse de forma irregular con más de cinco mil millones de pesos en perjuicio del Estado.

La Fiscalía del Distrito Nacional comunicó la tarde de este jueves la segunda posposición. La primera fecha para la lectura del dispositivo del fallo estaba pautada para el pasado 25 de septiembre.

"La lectura de la sentencia íntegra sobre Alexis Medina y compartes (Antipulpo) fue pospuesta para el 27 del presente mes", informó la la Fiscalía del Distrito Nacional en su cuenta de WhatsApp.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del DN, Claribel Nivar –presidenta– Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo condenaron a Medina, hermano del expresidente de la República, a siete años tras ser hallado culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores y a otras siete personas.

El Ministerio Público pedía 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, a quien imputaba de haber defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de una red de corrupción que implementó aprovechándose de su posición de poder.

500 millones Además de la prisión, la condena contra Alexis Medina incluyó pagar, junto a sus empresas y otros condenados, 500 millones de pesos al Estado. Además, una multa de 150 salarios mínimos. Fue enviado a Najayo-Hombres en San Cristóbal. Su defensa anunció que apelaría, al igual que el Ministerio Público por inconformidad con el fallo.

Luego de la lectura íntegra de la sentencia, los condenados tienen un tiempo de 20 días para recurrirla.

Otros condenados

Además de Alexis Medina Sánchez, en el caso había 21 imputados, siete de los cuales también fueron condenados. Estos fueron Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel, Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista.

Los descargados

Fueron descargados por el tribunal: Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper; Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general; Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, quien era fiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), la cual fue disuelta por este gobierno.

Otros imputados hicieron acuerdos con el Ministerio Público.