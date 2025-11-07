Aplazan audiencia contra hombre acusado de matar a su pareja en Guachupita

José Luis Viloria, acusado de asesinar a su pareja, Elianny Rodríguez Puello en el trágico hecho ocurrido en el sector Guachupita, del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 17 de noviembre la audiencia de medida de coerción contra José Luis Viloria, de 29 años, acusado de ultimar a su pareja, Elianny Rodríguez Puello, en un hecho ocurrido en el sector Guachupita.

El proceso fue reenviado debido a que las autoridades judiciales buscan garantizar la presencia del imputado, quien se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Moscoso Puello, luego de autoinfligirse heridas tras cometer el crimen.

"Los hijos estaban encima del cuerpo"

La tragedia del 24 de octubre fue presenciada por los dos hijos menores de Elianny, de seis y dos años, quienes fueron hallados encima del cuerpo sin vida de su madre, intentando moverla.

"El grande la llamaba: ´mami, mami´, encima de ella", relató entre lágrimas Nidia Araujo, prima de la víctima.

Según los familiares, Elianny había pedido a Vilorio abandonar la vivienda días antes del suceso, tras enterarse de que el hombre habría embarazado a otra mujer. "Ella solo quería vivir tranquila con sus hijos", expresaron.

"Queremos justicia o la haremos nosotros mismos"

Entre gritos y llanto, Elianna Rodríguez, hermana gemela de la víctima, exigió justicia.

"Si la justicia no hace justicia, lo haremos nosotros", manifestó la consanguínea con profundo dolor.