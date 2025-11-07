El juez Read Ortiz no fue ratificado en la SCJ por estar cerca a la edad de retiro

El juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Alexis Read Ortiz, nació en 1952. ( FUENTE EXTERNA )

El juez Manuel Ortiz Read no fue ratificado como magistrado de la Suprema Corte de Justicia y el principal alegato que pesó en su contra fue su edad, tomada en consideración por seis de los ocho miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Aquí una transcripción textual de lo planteado por el Consejo Nacional de la Magistratura en cuanto al juez Read Ortiz:

En el marco de las deliberaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura conoció y ponderó las valoraciones relativas al desempeño del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, miembro de la Suprema Corte de Justicia.

¿Cuáles son las valoraciones sobre el desempeño del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz?

El CNM también ha evaluado los informes de desempeño depositados por el magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, depositados en fechas 29 de enero de 2021, 27 de enero de 2022, 31 de enero de 2023, 30 de enero de 2024 y 24 de julio de 2025, los cuales se encuentran publicados en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, fue evaluada la entrevista que le fue realizada en fecha 2 de octubre de 2025.

Del intercambio surgieron dos posturas, expresión del análisis plural y reflexivo que caracteriza las decisiones de este órgano constitucional.

Primera postura

"En el curso de esta discusión se resaltaron también algunos elementos que varios miembros del CNM entendieron como ponderables en un sentido menos favorable al caso del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz se ponderó principalmente la cercanía de su edad con la edad de retiro obligatoria para los jueces de la Suprema Corte de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151, numeral 2) de la Constitución de la República.

¿Qué argumentos sustentan las posturas a favor y en contra de su confirmación?

Este hecho, si bien no constituye de forma expresa uno de los supuestos que el reglamento plantea, resulta un elemento serio a tomar en cuenta a partir de los supuestos normativos de la Constitución y la ley, ya que, de ser beneficiado por la confirmación, desempeñaría menos del 30 % del tiempo dispuesto por el artículo 181 de la Constitución para el cargo.

Segunda postura

Algunos consejeros destacaron que la labor del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz se distingue por sus aportes de indiscutible trascendencia institucional y jurídica. Bajo su presidencia, la Tercera Sala resolvió un cúmulo histórico de más de cinco mil (5,000) expedientes, algunos pendientes desde el año 1984, logrando que dicha Sala no registre actualmente casos sin decisión que superen un año.

Este resultado fue considerado un hito relevante, en tanto restauró la credibilidad del sistema judicial y se erigió en referente para otras jurisdicciones. Se resaltó, además, que bajo su dirección se logró poner al día los asuntos contenciosos tributarios durante el período 2024-2025, cumpliendo con las metas trazadas y contribuyendo a la estabilidad jurídica en un ámbito estratégico para las finanzas públicas y la seguridad económica.

Asimismo, se subrayó su sólida trayectoria intelectual y académica, reflejada en obras jurídicas de referencia obligatoria y en su contribución a la consolidación de criterios jurisprudenciales de alto interés público, que han reforzado la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza de los sectores productivos y litigantes.

Los consejeros que asumieron esta posición destacaron, además, su integridad, independencia y compromiso ético, así como la ausencia de cualquier cuestionamiento que ponga en duda su imparcialidad frente a intereses externos. En virtud de lo anterior, consideraron que el magistrado Manuel Alexis Read Ortiz debe ser confirmado como juez de la Suprema Corte de Justicia.

Critican la forma y los criterios La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) cuestionaron "la forma" y los criterios utilizados por el CNM para evaluar a los tres jueces no ratificados en la SCJ, entre ellos el de la proximidad de la edad de retiro obligatoria del magistrado Read Ortiz. Debilitan la función de una evaluación objetiva y coherente que debe basarse en los principios del mérito, la imparcialidad y la independencia judicial que deben regir el desempeño en las altas funciones jurisdiccionales", subraya Finjus. Los otros jueces que no superaron la evaluación para continuar otro periodo en la SCJ fueron Pilar Jiménez Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, todos evaluados a principios de octubre.