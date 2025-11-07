×
Condenan hombre a 20 años de prisión por robo agravado y disparar contra otro en Bajos de Haina

Michael de los Santos Aquino fue sentenciado por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal

    Condenan hombre a 20 años de prisión por robo agravado y disparar contra otro en Bajos de Haina
    Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, Michael de los Santos Aquino deberá cumplir una condena de 20 años de prisión. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    Los jueces del Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenaron a 20 años de prisión a un hombre, tras ser hallado culpable de cometer robo agravado y asociación de malhechores en un hecho ocurrido en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

    Durante el incidente, el condenado Michael de los Santos Aquino disparó e hirió de bala a otro hombre identificado como José Cristian Pen Severino, quien logró sobrevivir. 

    • El condenado deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres
    ¿Cómo se produjeron los hechos?

    Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron la noche del 8 de septiembre de 2022 en Bajos de Haina.

    Pen Severino, junto a su amigo Caonabo Rivas Marte y varias personas, compartían en la parte frontal de su vivienda cuando, de repente, dos hombres: De los Santos Aquino y Yamaicol Domínguez Acosta, llegaron a bordo de una motocicleta, portando armas de fuego

    El condenado, que se trasladaba en la parte trasera de la motocicleta, descendió y encañonó a Pen Severino, quien en el intento de defenderse recibió un disparo en el abdomen por parte del hoy condenado, causándole una herida. Tras el ataque, ambos hombres huyeron en la motocicleta.

    De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, Domínguez Acosta ya había sido acusado por este hecho. 

    El Ministerio Público, representado por los fiscales Fernelis A. Rodríguez y Ángel Félix Recio, demostró la culpabilidad del acusado y las violaciones a las disposiciones establecidas en los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal dominicano.

