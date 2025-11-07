Ministerio Público solicita juicio contra los hermanos Espaillat por el colapso del Jet Set

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a un equipo integrado por los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Miguel Collado, Rosa Ysabel Mejía, Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez mientras depositan la acusación por el caso Jet Set. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público presentó este viernes acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como responsables del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que provocó 236 muertes y dejó más de un centenar de heridos.

La instancia, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, fue suscrita por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a un equipo integrado por los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Miguel Collado, Rosa Ysabel Mejía, Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.

La acusación sostiene que los hermanos Espaillat, como administradores del establecimiento ubicado en la avenida Independencia, incurrieron en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, sancionados por los artículos 319 y 320 del Código Penal.

Sobrecarga en la estructura del techo

De acuerdo con el expediente, los procesados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran tamaño y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia del edificio.

También habrían ignorado advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro económico pese a los riesgos.

Los hermanos Espaillat han negado las acusaciones de negligencia y solicitado un peritaje a cargo de expertos internacionales. Estaban a la espera de la autorización correspondiente ya que los restos de la discoteca están bajo el control del Ministerio Público.

El documento detalla que la investigación fue dirigida por instrucción especial de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al director de Persecución y a la fiscal del Distrito Nacional para determinar las causas del colapso.

El Ministerio Público afirmó que la acusación se apoya en cientos de elementos probatorios, entre ellos los informes técnicos elaborados por los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera (especialista en estructuras sismorresistentes), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados para evaluar las condiciones de la edificación.