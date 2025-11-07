Un juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de la provincia Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra dos hombres y una mujer que son acusados de hacerse pasar por choferes del transporte público urbano para asaltar a pasajeros.

Los imputados son Ardenson López Trinidad, de 32 años, residente en Licey al Medio; Yohansel Bórquez Pérez alias "El Pinto", de 46 años; y Leydy Amador, de 27 años, ambos residentes en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo con la decisión judicial, la mujer deberá cumplir la medida en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que los hombres fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en la provincia Santo Domingo.

Los tres fueron detenidos tras una persecución momentos después de que despojaran de su teléfono celular a una señora que esperaba transporte público frente al hotel Hodelpa, en la autopista Juan Pablo Duarte.

Las autoridades explicaron que, tras recibir la alerta del asalto, se desplegó un operativo que permitió interceptar a los sospechosos cuando intentaban escapar a bordo de un Toyota Corolla gris, placa A154435, en la calle principal del municipio Puñal, donde fueron arrestados.

Artículos ocupados

Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon ocho teléfonos celulares, 18 fichas de rutas de transporte urbano de Santiago, un chaleco reflector, una gorra, un suéter con líneas reflectoras, además de una maleta y un bulto de mano, evidencias que serán utilizadas en el proceso judicial.

Las autoridades indicaron que los detenidos forman parte de una red delictiva que simulaba ofrecer servicio de transporte para despojar de sus pertenencias a ciudadanos en diferentes puntos de Santiago.