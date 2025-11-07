×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
vistas públicas postulantes Suprema Corte
vistas públicas postulantes Suprema Corte

El Consejo Nacional de la Magistratura convoca vistas públicas para aspirantes a la SCJ y al TSE

Las vistas públicas serán realizadas en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional

    Expandir imagen
    El Consejo Nacional de la Magistratura convoca vistas públicas para aspirantes a la SCJ y al TSE
    El encuentro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fue realizado de manera virtual la noche del jueves y encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a vistas públicas a los postulantes preseleccionados para ocupar las vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras conocer y decidir sobre las objeciones presentadas por la ciudadanía durante su más reciente reunión.

    El encuentro, realizado de manera virtual la noche del jueves y encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, contó con la participación de todos los miembros del CNM.

    En todos los casos, el Consejo determinó que las objeciones no reunían los elementos suficientes para excluir de la preselección a los postulantes objetados y, por tanto, convocó a vistas públicas a los aspirantes.

    El CNM también rechazó un recurso de revisión presentado en contra de una de sus decisiones previas, mediante la cual había dispuesto excluir de la preselección a los aspirantes a vacantes de la SCJ que corresponden a la carrera judicial y que no ostentan la posición de juez de corte de apelación o sus equivalentes.

    Las vistas públicas serán realizadas los días indicados, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, sede del CNM, y serán transmitidas en vivo por los canales oficiales.

    Los preseleccionados

    A continuación, se transcribe la lista de preseleccionados y el llamado a vistas públicas, las cuales comienzan el próximo martes 11 de noviembre de 2025.

    Martes 11 de noviembre de 2025

    1 Elisa Alexandra Abreu Jiménez TSE

    2 Édynson Francisco Alarcón Polanco SCJ

    3 Juan Angomás Alcántara TSE

    4 Melkis Antigua SCJ o TSE

    5 Miguelina de Jesús Beard Gómez SCJ

    6 Joaquincito Bocio Familia TSE

    7 Francisco Eugenio Cabrera Mata TSE

    8 Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo TSE

    9 Julio César Emilio Canó Alfau SCJ

    10 Ursula Josefina Carrasco Márquez de Suberví SCJ o TSE

    11 Yrcania Ibelice Casado Pimentel SCJ o TSE

    12 Freddy Ángel Castro Díaz TSE

    13 Franklin Emilio Concepción Acosta SCJ

    14 Karina Concepción Medina SCJ

    15 Juan Bautista Cuevas Medrano TSE

    16 Ylona María De la Rocha Camilo SCJ

    17 Matías Modesto Del Rosario Romero SCJ

    18 Erasmo Durán Beltre SCJ o TSE

    19 William Radhamés Encarnación Mejía SCJ o TSE

    20 Fernando Fernández Cruz TSE

    21 Catalina Ferrera Cuevas SCJ

    Viernes 14 de noviembre de 2025

    1 Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez TSE

    2 Francisca Gabiela García Gómez de Fadul SCJ

    3 Lenis Rosángela García Guzmán TSE

    4 Juan Manuel Martín Garrido Campillo TSE

    5 Alexis Andrés Gómez Geraldino SCJ

    6 José Heriberto Gómez Pichardo TSE

    7 Julián Antonio Henríquez Puntiel SCJ

    8 Arístides Dalmiro Heredia Sena  SCJ o TSE

    9 Ramón Antonio Hernández Domínguez TSE

    10 Mildred Inmaculada Hernández Grullón SCJ

    11 Yoaldo Hernández Perera SCJ

    12 Manuel Aurelio Hernández Victoria SCJ

    13 Erick José Hernández-Machado Santana SCJ o TSE

    14 Domingo Arturo Holguín Martínez TSE

    15 Ramón Arístides Madera Arias TSE

    16 Carmen Estela Mancebo Acosta SCJ o TSE

    17 Wendy Sonaya Martínez Mejía SCJ

    18 Pedro Antonio Mateo Ibert SCJ o TSE

    19 Daira Cira Medina Tejeda SCJ

    20 Víctor Rafael Menieur Méndez SCJ o TSE

    21 Niño José Merán Familia TSE

    Martes 18 de noviembre de 2025

    1 Samuel Moquete de la Cruz TSE

    2 Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE

    3 Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ

    4 Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE

    5 Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ

    6 Edison Joel Peña SCJ

    7 Stefany María Peña Hernández TSE

    8 César René Peñaló Ozuna TSE

    9 Rafaelina Peralta Arias TSE

    10 Cristian Perdomo Hernández TSE

    11 Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ

    12 Rosa Fior D'Aliza Pérez de García TSE

    13 Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ

    14 Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE

    15 Juan José Quezada Rodríguez TSE

    16 Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ

    17 Alfredo Ramírez Peguero TSE

    18 Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ

    19 Fermina Reynoso TSE

    20 Maritza Marizol Reynoso SCJ

    21 Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ

    Jueves 20 de noviembre de 2025

    1 Namphi Andrés Rodríguez SCJ

    2 Víctor Leonardo Rodríguez SCJ

    3 Juan de las Nieves Sabino Ramos SCJ o TSE

    4 Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez TSE

    5 Pedro Antonio Sánchez Rivera SCJ

    6 Enelia Santos de los Santos TSE

    7 Luis Domingo Sención Araujo SCJ

    8 Lusnelda Solis Taveras SCJ

    9 Emerson Franklin Soriano Contreras SCJ

    10 Claudio Enrique Stephen Castillo SCJ

    11 Juan Fantino Suriel Hilario SCJ

    12 Carmen Zulema Tejeda Soto SCJ

    13 Danilo Antonio Tineo Santana SCJ

    14 Miguelina Ureña Núñez SCJ

    15 Ana Giselle Valerio Valerio TSE

    16 Yorlin Lissett Vásquez Castro SCJ

    17 Rosanna Isabel Vásquez Febrillet SCJ

    18 José María Vásquez Montero SCJ

    19 Diomede Ydelfo Villalona Guerrero SCJ

    20 Pedro Pablo Yermenos Forastieri TSE

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.