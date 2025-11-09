Consejo Superior del Ministerio Público asciende a 164 fiscales y fiscalizadores

Los ascendidos, por concurso, son 90 fiscales a procuradores de cortes y 74 fiscalizadores a la posición de procurador fiscal. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) dispuso el ascenso, mediante concurso de expediente, de 164 integrantes del órgano persecutor a las posiciones de fiscal y procurador de corte de apelación.

La selección se hizo después de evaluarse a 525 postulantes.

El órgano rector del Ministerio Público, que preside la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, escogió 90 fiscales que, producto del resultado del concurso, fueron ascendidos a procuradores de corte de apelación, 68 de ellos de manera inmediata.

El ascenso de los otros 22 se hará efectivo a partir del 9 de marzo de 2026, fecha en que se celebra el Día Nacional del Ministerio Público, en conmemoración del natalicio del patricio y primer fiscal Francisco del Rosario Sánchez.

De igual manera, fueron ascendidos 74 fiscalizadores a la posición de procurador fiscal, 46 de ellos también de manera inmediata, en tanto que para los otros 28 se hará efectivo el 9 de marzo de 2026.

El Consejo Superior del Ministerio Público estuvo integrado por la procuradora adjunta Isis Germania de la Cruz Duarte, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el fiscal Denny Frey Silvestre Zorrilla y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez.

La decisión a los escogidos fue transmitida por la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, que encabeza Isaura Suárez Salcedo, quien valoró el esfuerzo de los concursantes que lograron el ascenso como un reconocimiento a su trabajo y dedicación.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General, el Consejo Superior del Ministerio Público dispuso ampliar el número de plazas establecidas en el concurso de aspirantes a procurador fiscal y procurador general de corte con el propósito de garantizar un servicio más efectivo a la población.

La convocatoria inicial incluía 35 plazas para la posición de procurador fiscal y 40 para la de procurador de corte de apelación.

Sin embargo, considerando las calificaciones obtenidas por los aspirantes, el cumplimiento a las exigencias de las bases de los postulantes, así como el desempeño durante las diferentes fases del proceso, se decidió aumentar las plazas a 74 y 90, respectivamente.

La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público de ampliar las plazas busca, asimismo, una mayor efectividad en el servicio de atención al ciudadano, añade la nota de prensa.

"Además, implica un esfuerzo administrativo que empieza a reconocer, con la debida equidad, las competencias y el desempeño de fiscalizadores que, en muchos casos, llevan años desempeñando roles de fiscales de distintos órganos de la institución, sin que hasta el momento se le haya reconocido su entrega con la debida justicia", resaltó Suárez Salcedo.

La directora de Carreta también destacó que se trata de la primera vez que los ascensos de los procuradores fiscales se hacen por concurso de expediente.