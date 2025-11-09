Ocupan 200 paquetes de presumible cocaína en el Puerto Caucedo

Las autoridades anunciaron la incautación de un presumible cargamento de 200 paquetes de cocaína durante una operación de inspección en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) , sus agentes en compañía de miembros del Ministerio Público, con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado, así como de la Seguridad Militar de Caucedo, logró ocupar la sustancia tras un largo operativo que que se extendió por más de 12 horas.

El operativo se hizo en el área de contenedores vacíos luego de informes de inteligencia.

"Como resultado de esta acción, se localizó un contenedor de retorno al puerto, el cual contenía seis bultos con 200 paquetes de la presunta droga, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos", detalló el vocero de la DNCD, en una rueda de prensa.

El Ministerio Público y la DNCD investigan a varias personas por la sustancia ocupada que se presume es cocaína y la cual será enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif ) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

"Esta es una investigación que apenas inicia y que conforme se desarrolle el proceso, en esa misma medida, estaremos ofreciendo informaciones al respecto, esto para no entorpecer el curso de las indagatorias", sostuvo Devers.

Casi 25 toneladas de droga en este 2025

La DNCD informó, además, que junto a otros organismos de seguridad han logrado confiscar durante este 2025 casi 25 toneladas de drogas (24, 945 kilogramos), alcanzando un consolidado con la cooperación internacional, de 41.9 toneladas (41, 986 kilogramos).

Estas cifras "siguen marcando el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en la región", añadió el organismo antinarcóticos.