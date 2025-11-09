Padre de solicitado en extradición por los EE. UU., es juez de tribunal de tierra

El juez de carrera José María Vásquez Montero es padre de Ethian Vásquez, es solicitado en extradición por Estados Unidos por asuntos con el narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

Ethian Vásquez, requerido en extradición por la Administración de Control de Drogas (DEA) por presuntos vínculos con el narcotráfico, es hijo del juez del Tribunal Superior de Tierra, con asiento en El Seibo, José María Vásquez Montero y postulante a miembro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El Consejo Nacional de las Magistratura (CNM) tiene programado entrevistar a Vásquez Montero el jueves 20 de este mes de de noviembre en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Ethian también es expareja de la diputada por La Romana del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Jacqueline Fernández.

Trayectoria en la justicia y en el Congreso también

Vásquez Montero fue procurador fiscal de La Romana desde el 1986 hasta el 1992, juez de la Cámara Civil y Comercial de La Romana (1992-96), diputado por el PRSC en La Romana (1994-98), juez de Apelación de Trabajo en San Pedro de Macorís (1999-2006), juez del Tribunal Superior de Tierra departamento Este (2013-2018).

Hace un año aspiró al cargo de juez del Tribunal Constitucional.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá el próximo martes 11, la solicitud de extradición contra Ethian Vásquez que hicieron las autoridades estadounidenses.

Legalmente los padres no son responsables de los actos de sus hijos.

