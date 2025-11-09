Tres meses de prisión preventiva para hombre acusado de robar medidores eléctricos de Edesur

Durante la audiencia, los fiscales presentaron como prueba un acta que detalla los objetos ocupados de Edesur al acusado el 3 de noviembre ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva a Junior Lara, acusado de sustraer medidores eléctricos propiedad de Edesur Dominicana.

El hecho ocurrió en el sector Villa Aura, donde el imputado habría robado varios de los equipos utilizados para el control del suministro eléctrico, según la acusación presentada por el Ministerio Público.

El tribunal ordenó que la medida de coerción sea cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, indica una nota de prensa de la distribuidora.

Durante la audiencia, los fiscales presentaron como prueba un acta que detalla los objetos ocupados al acusado el 3 de noviembre, fecha en que fue detenido como parte de las diligencias de investigación.

En un comunicado, Edesur Dominicana informó que continuará colaborando con las autoridades para proteger los bienes públicos y garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional.