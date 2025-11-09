SCJ conocerá el martes pedido de extradición de la expareja de diputada del PRM

Esteffani (Ethian) Vásquez Amarante, el exesposo de la diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jacqueline Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

La solicitud de extradición a Esteffani (Ethian) Vásquez Amarante, exesposo de la diputada de La Romana Jacqueline Fernández y vinculado en asuntos de drogas por Estados Unidos, será conocida el próximo martes por la Suprema Corte de Justicia.

Fuentes de Diario Libre dieron la información de la audiencia en la alta corte para conocer el pedido de las autoridades estadounidenses.

La legisladora se vio obligada a aclarar el fin de semana que se separó de Ethian Vásquez (o Esteffani José Vásquez Amarante) detenido el pasado 28 de octubre.

Sin embargo, el mismo día de su arresto fue que Jacqueline Fernández, diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), depositó ante el tribunal civil de La Romana una solicitud de fijación de audiencia para formalizar el divorcio.

Fernández fue una de las candidatas más votadas en esa provincia en las elecciones del pasado año, al obtener un total de 14,719 sufragios.

El FBI es que lo investiga

El caso de Ethian Vásquez Amarante es investigado por el FBI y la República Dominicana colabora con las autoridades estadounidenses.

"Es un caso que maneja el FBI y nosotros, la República Dominicana, estamos colaborando", dijo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de su vocero Carlos Devers este domingo

Sostuvo que el Ministerio Público es la institución que está a cargo de las indagatorias en República Dominicana de la imputación que se le hace a Vásquez.

La DNCD se negó a dar detalles sobre en cuáles casos se le vincula al imputado, alegando que es el Ministerio Público que debe ofrecerlo.