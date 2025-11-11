La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata se reservó para el próximo 9 de diciembre el fallo del recurso interpuesto por la defensa del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, quien busca la anulación o variación de la condena de dos años de prisión suspendida que le fue impuesta tras ser hallado culpable de abuso sexual contra una menor de edad.

Durante la audiencia celebrada este martes, la defensa del jugador, encabezada por la abogada Irina Ventura, argumentó que la sentencia emitida en junio del corriente año por el Tribunal Colegiado contiene vicios de motivación y contradicciones probatorias que, según dijo, afectan la validez del fallo.

“Estamos pidiendo la anulación de la condena por la comprobación de los vicios que hemos denunciado", señaló.

La jurista explicó que el tribunal varió sin justificación un criterio que había sostenido de forma constante, y además fundamentó su decisión en informaciones contrarias a lo que establecen las pruebas del proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-105116-am-dc9afe60.jpeg Irina Ventura, representante legal del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-105346-am-1-238db643.jpeg Fachada del Palacio de Justicia de Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

De su lado, el procurador fiscal José Martínez Montán defendió la validez de la sentencia, al considerar que el tribunal actuó conforme al Código Procesal Penal.

Además, indica que la condena está debidamente motivada.

“La sentencia cumple con todos los requisitos legales y está sustentada en pruebas suficientes. Respetamos el derecho de apelación, pero entendemos que la Corte debe ratificar la decisión”, afirmó el representante del Ministerio Público.

El equipo legal de Franco espera que el tribunal de alzada revoque la decisión de primera instancia, la cual impuso al jugador restricciones especiales, entre ellas mantenerse alejado de menores de edad con fines sexuales, bajo advertencia de que el incumplimiento implicaría el cumplimiento efectivo de la pena. Además, se le impuso una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.

Recurso de apelación en el caso de la madre de la víctima

La Corte también se reservó para el 9 de diciembre el fallo del recurso de apelación presentado por la defensa de Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual y lavado de activos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/2211b6c0-7dfa-42bc-8df8-aee97da8579f-59044281-focus-min009-044-896-504-571436b6.jpg Martha Vanessa Chevalier, la madre de la menor involucrada en el caso de Wander Franco durante una audiencia. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

En la sentencia original, el tribunal ordenó el decomiso de varios bienes en poder de Chevalier, entre ellos un solar de 600 metros cuadrados en Villa Montellano, un vehículo Suzuki Swift del 2023, 68,500 dólares, 800,000 pesos en efectivo, 2.1 millones en una cuenta bancaria, así como equipos y dispositivos electrónicos.

La lectura de los fallos fue fijada para el martes 9 de diciembre a las 9:00 de la mañana en la sede de la Corte de Apelación de Puerto Plata.