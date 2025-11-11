Esta es la acusación que se le hace a Ethian Vásquez en Puerto Rico

Ethian Vásquez Amarante, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos, durante su llegada a la Suprema Corte de Justicia. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En Puerto Rico se imputa al dominicano Ethian Vásquez Amarante de vender cinco kilos de cocaína a un agente federal encubierto, además de recibir 2 millones de dólares, en varios pagos, por negocios del narcotráfico.

Vásquez Amarante negó la acusación al salir de la audiencia sobre su proceso de extradición, vista que fue aplazada para el martes 18 de este mes, a las 11:00 de la mañana.

"Soy inocente", dijo Vásquez Amarante, al salir del tribunal de la alta corte.

Previo al inicio de la suspendida audiencia, su abogado, Ricardo Sánchez, adelantó que el encartado decidirá irse voluntariamente porque no tiene nada que temer.

Acusado se defiende

Sánchez negó que su defendido tenga algo que ver con el narcotráfico.

Los jueces María Garabito Ramírez, Fran Soto y Daisy Montás Pimentel acogieron una solicitud de la defensa de Vásquez Amarante de suspender la audiencia porque, según el abogado, fueron apoderados anoche del caso y necesitan tiempo para ver en detalles la acusación.

La acusación

Según la solicitud de extradición, Vásquez Amarante fue descubierto tras vender drogas a un agente federal y recibir pagos por las sustancias ilícitas. La investigación lo vincula con actividades de tráfico de narcóticos dentro del territorio puertorriqueño.

Las autoridades federales sostienen que el dominicano mantuvo transacciones directas con agentes encubiertos, quienes documentaron los intercambios de drogas y dinero como parte del caso.

Actualmente, el imputado permanece bajo custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a la espera de que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la solicitud de extradición.

Durante su llegada a la sexta planta de la SCJ, Vásquez Amarante cubrió su rostro con una toalla blanca para evitar ser fotografiado por la prensa, pero tuvo que descubrirse el rostro al ingresar al tribunal, donde se desarrolló la audiencia.