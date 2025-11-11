El dominicano Esteffani (Ethian) Vásquez Amarante, exesposo de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, es acusado por las autoridades de Puerto Rico de haber vendido drogas a un agente federal encubierto y de recibir pagos por sustancias prohibidas, según la solicitud de extradición presentada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De acuerdo con el expediente remitido por las autoridades puertorriqueñas, Vásquez Amarante está señalado por narcotráfico y lavado de activos. La SCJ conoce este martes la audiencia en la que se decidirá su entrega, aunque su abogado adelantó que el acusado optará por irse voluntariamente a Puerto Rico para responder ante la justicia.

La acusación

Según la solicitud de extradición, Vásquez Amarante fue descubierto tras vender drogas a agentes federales y recibir pagos por las sustancias ilícitas. La investigación lo vincula con actividades de tráfico de narcóticos dentro del territorio puertorriqueño.

Las autoridades federales sostienen que el dominicano mantuvo transacciones directas con agentes encubiertos, quienes documentaron los intercambios de drogas y dinero como parte del caso.

Defensa anuncia entrega voluntaria

El abogado Ricardo Sánchez informó que su cliente decidió entregarse voluntariamente a las autoridades de Puerto Rico, aunque admitió que aún no conoce todos los detalles del expediente acusatorio.

"Él ha decidido irse voluntariamente, aunque todavía no conocemos todos los detalles de la acusación", señaló Sánchez.

El jurista aseguró que Vásquez Amarante es comerciante, que vende mercancías y presta dinero con intereses, negando su vinculación con el narcotráfico.

Actualmente, el imputado permanece bajo custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a la espera de que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la solicitud de extradición.

En la Suprema Corte de Justicia

Durante su llegada a la sexta planta de la SCJ, Vásquez Amarante cubrió su rostro con una toalla blanca para evitar ser fotografiado por la prensa. Sin embargo, tuvo que descubrirse el rostro al ingresar al tribunal, donde se desarrolló la audiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-114447-am-e451c842.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-114447-am-e451c842.jpeg Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)donde se conoce la solicitud extradición. (FUENTE EXTERNA.)

Reacción de la diputada Jacqueline Fernández

Tras conocerse la detención y el proceso de extradición, la diputada Jacqueline Fernández, representante de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), declaró que está separada de Vásquez Amarante.

La legisladora explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y que no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes.